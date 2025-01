Wykryto kolejną grupę inspirowaną przez rosyjski wywiad wojskowy mającą wpływać na polskie wybory

Zidentyfikowano grupę zainspirowaną przez rosyjski wywiad wojskowy GRU, której celem jest wpływanie na polskie wybory, chodzi o sianie dezinformacji – powiedział w piątek wicepremier i szef MC Krzysztof Gawkowski.

Zapowiedział przedstawienie jeszcze w styczniu planu ochrony wyborów.

„W ostatnich dniach została zidentyfikowana grupa rosyjska, kolejna, która została zainspirowana i przygotowana przez rosyjski wywiad wojskowy GRU, której celem jest wpływanie na polskie wybory. Nie tylko na polską scenę polityczną, ale na polskie wybory” – powiedział Gawkowski w TVN24.

Wyjaśnił, że chodzi o „sianie dezinformacji, nieprawdziwej informacji” oraz „werbowania osób, które miałyby być takimi instalatorami treści, miałyby rozbijać spójność sceny politycznej w Polsce”. Na pytanie, kim są członkowie tej grupy, odpowiedział, że „to jest rosyjska grupa, ale może werbować różne osoby”.

„Rosja prowadzi z Polską cyberwojnę, nie zimną, ale już ciepłą. My jesteśmy najbardziej atakowanym państwem w Unii Europejskiej” – powiedział szef resortu cyfryzacji.

Gawkowski mówił także o zabezpieczaniu wyborów, czyli m.in. zabezpieczeniu systemów Krajowego Biura Wyborczego czy przeciwdziałaniu dezinformacji, czym zajmują się - jak powiedział - "nowe jednostki". "To one odpowiadają za to, że umiemy zidentyfikować takie grupy, jak powiedziałem o GRU, przy współpracy z polskimi służbami specjalnymi" - powiedział szef MC.

Na pytanie, co zrobi rząd, jeśli właściciel serwisu X (dawniej Twitter) Elon Musk będzie chciał powiedzieć, na kogo trzeba głosować, Gawkowski odpowiedział „każdy może powiedzieć, jeśli w przestrzeni publicznej rzuci jakiś głos”.

„Ale wpływanie na polskie wybory jest nielegalne, to znaczy, nie można przestawiać algorytmów, żeby kogoś podbijały” – dodał.

