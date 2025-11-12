WP.pl: Pięć spotkań z ludźmi Dawtony

Politycy KO zaangażowani w Campus Polska od kilku tygodni unikają odpowiedzi na pytanie, ile na wsparcie imprezy przeznaczyła firma Dawtona - napisała w środę Wirtualna Polska.

Portal podaje, że Rafał Trzaskowski i Sławomir Nitras spotykali się z przedstawicielami Dawtony w czasie, gdy inny polityk KO Maciej Lasek zwlekał z powiadomieniem prokuratury o zakupie działki w okolicach planowanego CPK przez jej wiceprezesa. Doszło do tego dopiero w lipcu 2025 r., niemal 600 dni po przejęciu władzy przez rząd Donalda Tuska - napisała WP.pl.

Według portalu, Maciej Lasek zaraz po publikacji na temat działki w Zabłotni tłumaczył, że zawiadamianie prokuratury trwało tak długo, bo sprawa była złożona, trzeba było nawet wynająć zewnętrzną kancelarię w tym celu.

„Maciej Lasek jednak nie odpowiada na pytanie, kiedy i jaką kancelarię prawną wynajęto do napisania zawiadomienia, ani jaką rolę w jej wyborze odegrał on sam. To pierwsze pytanie jest tutaj kluczowe. CPK dysponuje potężnym budżetem, pracuje dla niego liczne grono prawników. A mimo to w półtora roku nie potrafili oni zrobić tego, co po publikacji naszego artykułu Wody Polskie zrobiły w cztery dni, a Ministerstwo Rolnictwa w dziesięć" - podał portal.

Z publikacji wynika, że 24 sierpnia 2024 r. w Olsztynie podczas Campusu Polska Przyszłości - imprezy zainicjowanej w 2021 r. przez Rafała Trzaskowskiego i Sławomira Nitrasa - w formie poczęstunku pojawiły się owocowe tubki produkowane przez Dawtonę. „Analogiczne jak te, które na potrzeby kampanii zamawiali sobie politycy PiS. Jak potwierdził nam Sławomir Nitras, produkty Dawtony były obecne już podczas Campusu Olsztyn 2024” - napisała Wirtualna Polska. Dodała, że Maciej Lasek brał udział tym w Campusie.

Nitras powiedział WP.pl, że w styczniu 2024 r., jako urzędujący minister sportu, poznał prezesa Dawtony Pawła Wielgomasa podczas imprezy na Stadionie Narodowym w Warszawie. „Paweł to brat Piotra, który miesiąc wcześniej kupił 160 ha ziemi w Zabłotni” - zaznaczyła Wirtualna Polska. Podczas jednego z kolejnych spotkań Paweł Wielgomas miał poinformować Nitrasa, że złożył propozycję współpracy Fundacji Campus Polska, „ponieważ uważa, że to bardzo cenna inicjatywa”. Nitras zaznaczył, że przyjął z satysfakcją tę informację i skomentował, że bardzo się cieszy, iż polska firma chce wspierać projekt, ale nie zna szczegółów współpracy, bo to domena władz fundacji organizującej imprezę.

WP.pl podała - powołując się na informacje od rzeczniczki prasowej stołecznego urzędu miasta Moniki Beuth, że Rafał Trzaskowski odwiedził firmę Dawtona 4 października 2024 r. „Był na spotkaniu w fabryce kukurydzy i z rolnikami w Lesznie” i 13 lutego 2025 r. na spotkaniu z rolnikami w Milejowie. „Były to wizyty w ramach prekampanii i kampanii wyborczej, z udziałem wielu uczestników, w tym członków rodziny Państwa Wielgomasów” - powiedziała portalowi Beuth.

Portal podał, że przed wyborami prezydenckimi w 2025 r. Paweł Wielgomas i jego ojciec Andrzej wpłacili w sumie 130 tys. zł na fundusz wyborczy Trzaskowskiego.

„Kilka tygodni po ostatnim spotkaniu Rafała Trzaskowskiego z prezesem Dawtony Maciej Lasek i władze CPK składają w końcu zawiadomienie do prokuratury ws. nieprawidłowości przy zakupie działki w Zabłotni przez Piotra Wielgomasa, wiceprezesa rolnego potentata. Wtedy już nie istnieją kluczowe dla sprawy dowody: bilingi i dane o logowaniach z telefonów wszystkich osób zamieszanych w transakcję. W Polsce operatorzy mają obowiązek przechowywać je jedynie przez 12 miesięcy. Zapytaliśmy, czy Maciej Lasek miał tego świadomość, gdy dowiedział się o aferze z działką. Na to pytanie nie dostaliśmy odpowiedzi" - napisał portal.

