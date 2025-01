Wojewoda mazowiecki wydał decyzję lokalizacyjną dla inwestycji CPK

1,2,3

2025-01-09 16:40:00

ten ich buraczany minister wypowiedział się ,że zrepolonizują projekt !To oznacza ,że jak już wybudują coś , to to będzie mało aktualne.Główne dochody z handlu będą czerpane już na Węgrach i w Niemczech .Na wycieczki latać nie będziecie , bo planeta płonie! Projekt był biznesowy i miał być szybko zrealizowany.To, że główny udziałowiec wykłada swoją kasę , to i partycypuje w zyskach! Z Lotto jak było? Do dzisiaj byś banderole przyklejał do kuponów !