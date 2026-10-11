W związku z aktami przemocy w szkołach skontrolowano 64 tys. placówek. 117 osób zatrzymano

Fot. Piotr Sikora

W związku z aktami przemocy, do których doszło na terenie szkół, skontrolowanych zostało blisko 64 tys. placówek, zatrzymano 117 osób — poinformowała w niedzielę policja.

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W ostatnich dniach na Mazowszu doszło do trzech aktów przemocy w szkołach. Z tego powodu od piątku mazowieckie szkoły i przedszkola zostały objęte dodatkowym monitoringiem przez policję wspieraną przez straże miejskie.

W niedzielę rano Polska Policja poinformowała na platformie X, że na terenie całej Polski trwają działania policji, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych.

Podano, że do godziny 6 rano w niedzielę odnotowano 275 zdarzeń, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. Dotychczas skontrolowanych zostało blisko 64 tys. placówek, zatrzymano 117 osób - dodano.

„Policjanci pracują nie tylko nad wyjaśnieniem powyższych zdarzeń, ale w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie” - czytamy we wpisie.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński, podczas niedzielnej specjalnej odprawy u premiera ws. ostatnich aktów przemocy w szkołach, przekazał, że w niedzielnych działaniach służb przy palcówkach zaangażowanych będzie około 10 tys. funkcjonariuszy, a w poniedziałek – 20 tysięcy. Podkreślił, że stan kontroli będzie podtrzymywany „do czasu, kiedy będzie to niezbędne”.

W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach (woj. mazowieckie) 15-latek zaatakował trzy osoby, w tym 37-letnią pracownicę placówki, która zmarła. Dzień wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób, w tym pięcioro uczniów i dwoje nauczycieli. Miał również plecak z materiałem wybuchowym domowej roboty.

Policjanci udaremnili też prawdopodobny atak w szkole w Sierpcu. Zatrzymany 17-latek, który groził, że „zrobi coś złego”, usłyszał zarzuty i został aresztowany na dwa miesiące.

W sobotę 21-letnia kobieta zaatakowała nożem 3 osoby w zespole szkół dla dorosłych przy ul. Mińskiej w Warszawie.

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