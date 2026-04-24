W mObywatelu można już założyć firmę

W mObywatelu można założyć już firmę - ogłosił w czwartek na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Na konferencji prasowej podczas 18. EKG Gawkowski zaznaczył, że swoją pierwszą firmę założył w sposób do dzisiaj będący praktycznie codziennością: trzeba było odwiedzić kilka urzędów, spędzić wiele czasu przy różnych okienkach, a potem czekać na informację potwierdzającą założenie firmy.

- Ale ten czas dzisiaj zmienia się, bo w mObywatelu pojawia się nowa funkcjonalność, która nie tylko zmieni rzeczywistość w Polsce, jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, ale przede wszystkim przyniesie ułatwienia, o których inne państwa w Europie mogą tylko pomarzyć - ocenił wicepremier.

Gawkowski przekonywał, że mObywatel to dziś najbliższy partner Polki i Polaka w cyfrowym świecie: aplikacja będąca powodem do dumy w Europie i poza nią. Jak mówił, ponad 11 mln użytkowników codziennie korzysta z dostępnych w mObywatelu ponad 26 dokumentów, a jej funkcjonalności zmieniły rzeczywistość kraju i ludzi, oszczędzając czas, energię, a czasami emocje.

- Dzisiaj do tego pakietu różnego rodzaju ułatwień, które gwarantuje mObywatel, dodajemy nową funkcjonalność, możliwość założenia firmy. Założenie firmy staje się nie tyle proste, co banalne: kilka kliknięć, zaznaczenie kodów PKD, złożenie wniosku, możliwość elektronicznego podpisu i dostajemy potwierdzenie, że firma została założona - mówił szef MC.

Jak ocenił, to czas, który można skrócić z godzin do minut, z emocji przy wielu okienkach, do jednego elektronicznego okienka.

Jak podaje MC, nowa funkcjonalność kierowana jest do osób, które rejestrują działalność gospodarczą po raz pierwszy i nie mają jeszcze złożonego wniosku w innej formie, np. papierowej. Użytkownik ma możliwość wypełnienia formularza CEIDG-1, podpisania go w aplikacji i wysłania do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) z mObywatela.

Usługa w trakcie wypełniania wniosku pobiera część danych automatycznie z rejestrów państwowych. Użytkownik wskazuje m.in. adres prowadzenia swojej działalności gospodarczej, kody PKD, ubezpieczyciela i urząd skarbowy, do którego będą kierowane zeznania.

Elementem procesu jest założenie firmowej skrzynki do e-Doręczeń lub dodanie posiadanego adresu u dostawcy niepublicznego. Na koniec użytkownik podpisuje wniosek profilem zaufanym i wysyła z aplikacji bezpośrednio do CEIDG.

Proces zakładania firmy odbywa się w całości online. Dotyczy to przygotowania wniosku i sprawdzenia statusu rejestracji działalności.

W ciągu kilku dni po uruchomieniu nowej funkcji w aplikacji mają pojawić się powiązane z nią powiadomienia push. Użytkownik otrzyma je np. przy zmianie statusu złożonego wniosku, gdy firma stanie się aktywna lub wniosek zostanie odrzucony.

Dotąd w usłudze Firma w mObywatelu można było sprawdzić i skopiować dane swojej firmy, zweryfikować jej status, czy pobrać zaświadczenie o wpisie do CEIDG na telefon. Z nowej możliwości założenia działalności mogą skorzystać pełnoletni użytkownicy z polskim obywatelstwem, którzy dodali mDowód jako dokument główny w mObywatelu i mają aktywny profil zaufany.

Za pośrednictwem mObywatela można zarejestrować działalność; pozostałe formalności, jak zgłoszenie do ZUS (siebie lub pracowników) czy rejestrację jako podatnik VAT, można załatwić w urzędzie lub online na biznes.gov.pl.

W czwartek wicepremier Gawkowski zasygnalizował, że za kilka tygodni w mObywatelu mają pojawić się kolejne funkcjonalności związane z Krajowym Rejestrem Sądowym.

