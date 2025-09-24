Środa, 24 września 2025 r. 
REKLAMA 17 szczecin
REKLAMA

mObywatel z funkcją wykonania telefonem zdjęcia do dowodu osobistego

Data publikacji: 24 września 2025 r. 11:31
Ostatnia aktualizacja: 24 września 2025 r. 11:52
mObywatel z funkcją wykonania telefonem zdjęcia do dowodu osobistego
Fot. mObywatel 2.0  

Użytkownicy składający wniosek o dowód osobisty przez mObywatela mogą wykonać zdjęcie do dowodu osobistego telefonem – poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji. Narzędzie umożliwia odpowiednio skadrować i ocenić fotografię, aby spełniała wymagania urzędowe.

Obywatel, składając wniosek o dowód osobisty dla siebie, dziecka czy podopiecznego, może do niego dodać plik ze zdjęciem lub samodzielnie wykonać fotografię smartfonem.

„W obu przypadkach twórcy aplikacji przygotowali praktyczne wsparcie, które pomaga użytkownikowi ocenić, czy zdjęcie spełnia urzędowe wymagania” – napisał resort w komunikacie.

Jednym z podstawowych warunków właściwego zdjęcia jest jasne, jednolite tło. W kolejnym kroku w aplikacji pojawia się owal wyznaczający obszar, w którym powinna znaleźć się twarz, i linie pomocnicze wskazujące poziom, na jakim mają być oczy.

„Jeśli ktoś dodaje do aplikacji gotowy plik, wystarczy dopasować fotografię do pomocniczych linii w podglądzie zdjęcia” – poinformował resort. Następnie zdjęcie analizuje aplikacja. Jeśli nie spełnia ono któregoś z określonych urzędowo warunków, użytkownik otrzyma wskazówki, jak je poprawić. Wtedy trzeba zrobić nową fotografię lub wybrać inny plik.

Aplikacja nie weryfikuje tła fotografii ani nie przetwarza i nie rejestruje danych biometrycznych użytkownika na podstawie zdjęcia.

„Warto pamiętać, że jeśli osoba na zdjęciu jest w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy, do wniosku należy dołączyć załącznik z dokumentem, który uprawnia ją do użycia takiej fotografii. Należy wówczas dodać plik z orzeczeniem o niepełnosprawności lub z zaświadczeniem o przynależności do wspólnoty wyznaniowej” – napisał resort.

Ostateczna weryfikacja zdjęcia do dowodu osobistego wykonywana jest w urzędzie, a jego zatwierdzenie odbywa się na podstawie decyzji urzędnika.

Logo PAP Copyright

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

17 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję