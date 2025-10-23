Czwartek, 23 października 2025 r. 
REKLAMA 11 szczecin
REKLAMA

W Inowrocławiu spadł dron z Wojskowych Zakładów Lotniczych

Data publikacji: 23 października 2025 r. 22:47
Ostatnia aktualizacja: 23 października 2025 r. 22:47
W Inowrocławiu spadł dron z Wojskowych Zakładów Lotniczych
Fot. Sylwia Dudek  

W czwartek w Inowrocławiu doszło do zdarzenia z udziałem bezzałogowego statku powietrznego z Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 - poinformowała Polska Grupa Zbrojeniowa na X. Jak dodano, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a WZL badają sprawę.

REKLAMA

Wcześniej o wypadku drona w Inowrocławiu poinformował m.in. portal Onet, wpis w tej sprawie zamieścił także na X polityk PiS i były wiceszef MON Bartosz Kownacki, który napisał, że należący do PGZ dron spadł w Inowrocławiu na terenie cywilnym i m.in. uszkodził samochody.

Do sprawy odniosła się w opublikowanym na X w czwartek wieczorem komunikacie Polska Grupa Zbrojeniowa. „Informujemy, że 23 października w Inowrocławiu doszło do zdarzenia z udziałem bezzałogowego statku powietrznego z Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2. Nikt w zdarzeniu nie ucierpiał. Przedstawiciele WZL2 ustalają przyczyny i przebieg zdarzenia” - czytamy we wpisie.

Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu asp. szt. Izabella Drobniecka powiedziała PAP, że policja otrzymała zgłoszenie o bezzałogowym statku powietrznym. - Więcej nie mogę powiedzieć, sprawą zajmuje się żandarmeria wojskowa. Potwierdzam, że dostaliśmy takie zgłoszenie, ale to nie my prowadzimy działania w tej sprawie - powiedziała PAP rzeczniczka inowrocławskiej policji.

Logo PAP Copyright

 

REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

11 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA