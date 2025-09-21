Policja: grzybiarz znalazł obiekt przypominający drona

Fot. Archiwum

W niedzielę około godz. 10 w miejscowości Sulmice w woj. lubelskim grzybiarz znalazł leżący na ziemi obiekt odpowiadający kształtem dronowi - poinformowała na platformie X lubelska policja.

„Dziś około godz. 10 w miejscowości Sulmice gmina Skierbieszów powiat zamojski, grzybiarz ujawnił leżący na ziemi obiekt odpowiadający kształtem dronowi. Teren leśny, odległość ok 1500 metrów od zabudowań” - napisała lubelska policja w komunikacie w serwisie X.

Dodano, że policjanci zabezpieczyli elementy oraz miejsce odnalezienia obiektu oraz powiadomione zostały inne służby, m.in. Żandarmeria Wojskowa oraz Prokuratura Rejonowa w Zamościu.

Wcześniej mazowiecka policja poinformowała, że w niedzielę rano w miejscowości Wodynie w pow. siedleckim w lesie grzybiarze znaleźli części obiektu przypominającego drona; szczątki podobnego obiektu odnaleziono również w lesie w powiecie białobrzeskim.

(PAP)

