Dzieci najczęściej sprawcami i ofiarami wypadków z hulajnogami elektrycznymi

Od 1 stycznia do 19 sierpnia 2025 r. odnotowano w Polsce 798 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych, to o 338 więcej niż w tym samym okresie 2024 r. Prof. Piotr Józwiak, prawnik z SWPS zaznaczył, że problematyka hulajnóg elektrycznych jest regulowana przepisami dopiero od 4 lat.

Polska Agencja Prasowa przygotowała raport dotyczący bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wynika z niego m.in., że największe ryzyko śmierci w wypadku samochodowym w Polsce występuje w październikowe soboty między godz. 14:00 a godz. 18:00, natomiast najczęściej do obrażeń dochodzi w lipcowe piątki po południu. Rośnie też znacząco liczba niebezpiecznych wypadków z udziałem hulajnóg.

Na początku sierpnia mazowiecka policja przeprowadziła akcję „E-hulajnoga”, „E-rower – Lokalnie”, podczas której skontrolowano m.in. 386 użytkowników hulajnóg elektrycznych oraz 73 kierujących rowerami elektrycznymi. Osoby poruszające się hulajnogami otrzymały 32 mandaty, 68 pouczeń oraz 27 wniosków do sądu. W grupie rowerzystów elektrycznych wystawiono jeden mandat i skierowano jeden wniosek do sądu.

Jak przekazał PAP podinsp. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP, od 1 stycznia do 19 sierpnia 2025 r. odnotowano 798 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych – o 338 więcej niż w tym samym okresie 2024 r. Liczba rannych wzrosła do 729 (o 334 więcej), a ofiar śmiertelnych było 7 (o 2 więcej). W przypadku rowerzystów bilans wypadków i osób rannych był niższy niż rok wcześniej: do 19 sierpnia 2025 r. policjanci odnotowali 2261 wypadków (o 223 mniej), 2046 osób rannych (o 225 mniej) oraz 87 ofiar śmiertelnych (o 21 mniej).

Prof. Piotr Józwiak, prawnik z Wydziału Psychologii i Prawa na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu, zaznaczył, że problematyka hulajnóg elektrycznych jest regulowana przepisami dopiero od 4 lat.

20 maja 2021 roku w życie weszły zmiany w przepisach ruchu drogowego dotyczące poruszania się hulajnogami elektrycznymi. Pojawiły się trzy nowe definicje pojazdów, w tym m.in. hulajnogi elektrycznej, która stanowi, że to „pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe”. Osoba kierująca tego typu pojazdem jest zobowiązana do korzystania z drogi przeznaczonej dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów z prędkością do 20 km/h. Hulajnogą elektryczną można poruszać się po jezdni z prędkością nie większą niż 30 km/h, gdy nie ma drogi dla rowerów, maksymalną dopuszczalną prędkością jest 20 km/h.

Korzystanie z chodników i dróg dla pieszych jest możliwe tylko wtedy, gdy brakuje drogi lub pasa ruchu dla rowerów i gdy chodnik mieści się wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością maksymalną do 30 km/h.

Rower, zgodnie z prawem o ruchu drogowym, to pojazd „o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem”.

W przypadku rowerów wspomaganych napędem elektrycznym napięcie nie może przekraczać 48 V, a moc maksymalna – 250 W. – Napęd pomocniczy w rowerze elektrycznym powinien jedynie wspomagać kierującego do prędkości 25 km/h. Po jej osiągnięciu powinien przestać działać – wyjaśnił podinsp. Opas.

Prof. Piotr Józwiak z Wydziału Psychologii i Prawa SWPS w Poznaniu zaznaczył, że choć prawo zakłada ograniczenie napędu do 25 km/h, nie oznacza to, że rower nie może jechać szybciej.

– Nie trudno sobie wyobrazić, że ktoś może jechać 30 czy 40 km/h – wtedy stosujemy przepisy dotyczące roweru. Natomiast jeśli silnik nie wyłącza się po przekroczeniu 25 km/h i rower jest dalej napędzany, np. manetką gazu, wówczas mamy już do czynienia z klasycznym motorowerem – wyjaśnił prof. Jóźwiak.

Z hulajnogi elektrycznej mogą korzystać osoby, które ukończyły 10. rok życia. Do lat 18 kierujący musi posiadać uprawnienia, takie jak w przypadku poruszania się rowerem – kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.

– Gdy funkcjonariusz zauważy, że dziecko poniżej 18. roku życia korzysta z pojazdu bez wymaganych uprawnień, powinien jak najszybciej skontaktować się z jego opiekunem, ponieważ nie może przesłuchiwać nieletniego w tym zakresie. W przypadku naruszenia przepisów dziecko podlega ustawie o odpowiedzialności nieletnich, ale nie za wykroczenia, tylko ewentualnie za demoralizację – podkreślił ekspert.

Podinsp. Robert Opas przypomniał, że rodzice powinni zwracać uwagę na sprzęt, który kupują dzieciom. – Najmłodsi zdecydowanie najczęściej doznają obrażeń i są sprawcami zdarzeń, przede wszystkim z udziałem hulajnóg elektrycznych – wyjaśnił.

Obecnie nie ma przepisu nakazującego noszenie kasku podczas jazdy na hulajnodze elektrycznej. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podczas posiedzenia 14 lipca 2025 r. zarekomendowała wprowadzenie obowiązku jazdy w kasku do 16. roku życia – zarówno podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną, jak i innym urządzeniem transportu osobistego. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział uwzględnienie tego obowiązku w nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym.

– Zawsze, gdy obserwujemy np. wzrost liczby wypadków, warto zastanowić się, czy przepisy są adekwatne – powiedział prof. Jóźwiak. Podkreślił, że istotne jest określenie, jakie wykroczenia są najczęściej popełniane i z czego one wynikają. – Trzeba pamiętać, że przepisy istnieją po to, aby były egzekwowane. Sam wzrost liczby wykroczeń niewiele zmieni – ocenił ekspert.

