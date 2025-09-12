Piątek, 12 września 2025 r. 
REKLAMA 18 szczecin
REKLAMA

Tusk i Kaczyński zgodni po wypowiedzi Trumpa. Atak dronów na Polskę nie był pomyłką

Data publikacji: 12 września 2025 r. 15:58
Ostatnia aktualizacja: 12 września 2025 r. 16:07
Tusk i Kaczyński zgodni po wypowiedzi Trumpa. Atak dronów na Polskę nie był pomyłką
Fot. Archiwum  

Atak dronów na Polskę nie był pomyłką i my to wiemy - podkreślił w piątek premier Donald Tusk, odnosząc się do słów prezydenta USA Donalda Trumpa, który ocenił, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony mogło być wynikiem błędu.

Trump pytany był w czwartek o incydent naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony w nocy z wtorku na środę. Amerykański przywódca ocenił wówczas, że zdarzenie mogło być wynikiem błędu.

- Również chcielibyśmy, żeby atak dronów na Polskę był pomyłką. Ale nią nie był. I my to wiemy - napisał na platformie X szef rządu.

Do słów Trumpa odniósł się także wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. „Nie, to nie była pomyłka” - tak skomentował Sikorski słowa prezydenta USA na platformie X.

Również prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślił, że rosyjskie drony nad terytorium Polski to w żadnym wypadku nie była pomyłka.

Prezes PiS, proszony o odniesienie się do słów Trumpa, powiedział, że ma inne zdanie. - Uważam inaczej. W moim przekonaniu w żadnym wypadku nie była to pomyłka - zaznaczył. Zastrzegł, że nie może mówić o tym, „co działo się na tajnej części posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego”.

- To jest po prostu wprowadzanie w błąd. Ale jeżeli chodzi o komentowanie tej wypowiedzi pana prezydenta Trumpa, to chciałbym na tym skończyć - dodał Kaczyński.

Pytany, czy amerykański prezydent powinien bardziej stanowczo zareagować, odparł, że ta kwestia „jest w trakcie”. - Mamy stanowczą reakcję NATO. A NATO to jest przecież instytucja, która jest w wielkiej mierze - to oczywiście jest pewien skrót myślowy - amerykańska - powiedział Kaczyński.

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Jak podkreśliło, „jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli”. Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne. Te drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone.

Logo PAP Copyright

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

taa, jasne
2025-09-12 17:15:56
A ci co tacy pewni swojej racji? Czyżby realizowali odgórne instrukcje? Jaka by nie była prawda, trzeba zaostrzyć relacje, bo jeszcze się Trump zdąży dogadać i zakończyć wojnę. Europejscy podżegacze wojenni prą do przodu po trupach. A może by tak który z tych "asów" skrytykował publicznie taki jeden agresywny kraj na bliskim wschodzie, co bezprawnie, i jak widać bezkarnie, robi sobie naloty na centrum stolicy niepodległego państwa.
ryba
2025-09-12 16:39:16
pomyłka to był wynik wyborów prezydenckich w USA i teraz zdają sobie z tego sprawę nawet sami amerykanie. Tak to jest gdy na prezydenta wybiera sie faceta w wieku 80 lat
Ameryka(nie)
2025-09-12 16:36:35
szczególnie ta obecna to... debile. A ci wszyscy wierzący w nią jak w obrazek to kolejne... Powtórzę, trzeba trzymać sztamę z najbliższymi sąsiadami z zach. i płd. włącznie z Niemcami (a nie ciągłe wypominanie 1939 i reparacji które są śliwkami po obiedzie). A Rosja zostanie na zawsze Kacapami i to faszystwskimi bo to przyszło ze wschodu. To tak jakby żreć się z sąsiadami z jednego budynku, ale zajebisty sąsiad to ten z 10 kamienicy dalej.
Leon
2025-09-12 16:25:04
Tusk i Kaczyński zgodnie sprowadzili do Polski potomków krainy U i dali im przywileje socalne i darmowe leczenie. Tusk Niemcy (dziadek Niemiec) i Kaczyński Ukraina (matka Jadwiga z Odessy, Ukrainka) zrobili z Polaków tanią siłę roboczą. Niemcy i Ukraińcy przejęli gospodarkę polską. Nikt nie będzie walczył z Rosją za socjalnych migrantów ze wschodu i kapotał zachodu.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

18 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję