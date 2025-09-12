Tusk i Kaczyński zgodni po wypowiedzi Trumpa. Atak dronów na Polskę nie był pomyłką

Atak dronów na Polskę nie był pomyłką i my to wiemy - podkreślił w piątek premier Donald Tusk, odnosząc się do słów prezydenta USA Donalda Trumpa, który ocenił, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony mogło być wynikiem błędu.

Trump pytany był w czwartek o incydent naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony w nocy z wtorku na środę. Amerykański przywódca ocenił wówczas, że zdarzenie mogło być wynikiem błędu.

- Również chcielibyśmy, żeby atak dronów na Polskę był pomyłką. Ale nią nie był. I my to wiemy - napisał na platformie X szef rządu.

Do słów Trumpa odniósł się także wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. „Nie, to nie była pomyłka” - tak skomentował Sikorski słowa prezydenta USA na platformie X.

Również prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślił, że rosyjskie drony nad terytorium Polski to w żadnym wypadku nie była pomyłka.

Prezes PiS, proszony o odniesienie się do słów Trumpa, powiedział, że ma inne zdanie. - Uważam inaczej. W moim przekonaniu w żadnym wypadku nie była to pomyłka - zaznaczył. Zastrzegł, że nie może mówić o tym, „co działo się na tajnej części posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego”.

- To jest po prostu wprowadzanie w błąd. Ale jeżeli chodzi o komentowanie tej wypowiedzi pana prezydenta Trumpa, to chciałbym na tym skończyć - dodał Kaczyński.

Pytany, czy amerykański prezydent powinien bardziej stanowczo zareagować, odparł, że ta kwestia „jest w trakcie”. - Mamy stanowczą reakcję NATO. A NATO to jest przecież instytucja, która jest w wielkiej mierze - to oczywiście jest pewien skrót myślowy - amerykańska - powiedział Kaczyński.

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Jak podkreśliło, „jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli”. Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne. Te drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone.

