Turyści wspięli się na krzyż na Giewoncie. Policja poszukuje trzech mężczyzn

Fot. Jerzy Opioła (Wikipedia )

Zakopiańska policja wszczęła z urzędu postępowanie w sprawie obrazy uczuć religijnych, po tym, jak w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania przedstawiające trzech turystów wspinających się na krzyż na Giewoncie.

- Sprawcy są poszukiwani – poinformował we wtorek PAP zastępca rzecznika zakopiańskiej policji st. asp. Maciej Kasprzycki.

Jak dodał, postępowanie prowadzone jest w kierunku obrazy uczuć religijnych. - Krzyż na Giewoncie jest bowiem obiektem kultu religijnego i jednocześnie zabytkiem wpisanym do rejestru – wyjaśnił Kasprzycki.

Policja ustala personalia trzech mężczyzn, a także świadków zdarzenia, którzy nagrywali sytuację w niedzielny poranek. Zgodnie z art. 196 Kodeksu karnego za obrazę uczuć religijnych grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.

Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) Szymon Ziobrowski przypomniał, że wchodzenie na krzyż jest zabronione. - To obiekt zabytkowy oraz miejsce oznaczone kulturowo i religijnie, dlatego takie zachowanie jest naganne. Dodatkowo jest niebezpieczne – ryzyko upadku z konstrukcji jest ogromne, a ponadto tacy pseudoturyści stwarzają zagrożenie dla innych osób przebywających na szczycie – podkreślił. Jak zaznaczył, za tego typu wykroczenie straż parku może nałożyć mandat w wysokości do 1000 zł.

Edukator TPN i przewodnik górski Tomasz Zając ocenił, że zachowanie turystów wymaga jednoznacznego potępienia. - Krzyż na Giewoncie jako symbol religijny nie jest miejscem, na które można się wspinać. To niebezpieczne zarówno dla samych sprawców, jak i dla innych turystów stojących na szczycie. Upadek z wysokości lub strącenie przedmiotu mogłoby skończyć się tragicznie. Pamiętajmy o zdrowym rozsądku i o tym, że takie zachowania mogą mieć poważne konsekwencje – powiedział.

Krzyż na Giewoncie został ustawiony w 1901 roku. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Tatr i Zakopanego, a sam szczyt należy do najczęściej odwiedzanych przez turystów. Krzyż ma 15 m wysokości. Ramię krzyża ma 5,5 m długości.

