Trump: czynimy wielkie postępy ws. bazy US Army w Polsce, wkrótce ogłosimy lokalizację

Fot. Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Prezydent Donald Trump oświadczył w czwartek, że czynione są wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy wojsk lądowych USA w Polsce. Dodał, że wkrótce może zostać ogłoszona jej lokalizacja.

REKLAMA

„WSPANIAŁA WIADOMOŚĆ! Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela, Karola Nawrockiego, Prezydenta Polski, czynione są znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy US Army w Polsce. Jeśli tak się stanie, lokalizacja zostanie wkrótce ogłoszona” - napisał Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

„Będzie to historyczny krok dla naszego Wielkiego Sojuszu USA/Polski” - dodał.

Trump nie rozwinął wypowiedzi. Pytany o nią rzecznik Pentagonu odesłał PAP do Białego Domu, zaś Biały Dom dotąd nie odpowiedział na pytania.

Wpis prezydenta pojawia się po szeregu rozmów przedstawicieli jego administracji w Polsce. W ubiegłym tygodniu Polskę odwiedziła amerykańska delegacja, na czele której stał podsekretarz stanu ds. kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Thomas DiNanno i zastępca asystenta sekretarza wojny ds. NATO i Europy William Cappelletti. Amerykanie spotkali się z przedstawicielami MON i Kancelarii Prezydenta, a wśród tematów rozmów była stała obecność wojsk USA w Polsce. Przedstawiono im też potencjalne lokalizacje przyszłych baz.

Według wiceszefa MON Pawła Zalewskiego, rozmowy na ten temat były szczegółowe. W środę wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że decyzja w sprawie ustanowienia baz zapadnie w ciągu kilku tygodni, po zakończeniu przez Pentagon prowadzonego przeglądu sił USA w Europie, który ma zdecydować o nowej konfiguracji amerykańskiej obecności na kontynencie. Przegląd ten ma zakończyć się w listopadzie lub grudniu.

Stała obecność sił USA będzie też jednym z tematów jego rozmów z jego amerykańskim odpowiednikiem Petem Hegsethem w Pentagonie w przyszłą środę.

W czwartek o swojej „ofensywie dyplomatycznej” w sprawie realizacji obietnicy prezydenta Donalda Trumpa o wysłaniu 5 tys. dodatkowych wojsk USA do Polski poinformował z kolei charge d'affairs ambasady RP w Waszyngtonie Bogdan Klich. Dyplomata odbył w środę i czwartek rozmowy z republikańskimi kongresmenami Michaelem McCaulem i Michaelem Rullim. Jest to część prowadzonych od dłuższego czasu wysiłków.

Kwestii rozmieszczenia sił USA m.in. w Europie poświęcone było też czwartkowe zamknięte wysłuchanie wiceszefa Pentagonu Elbridge'a Colby'ego przed senacką komisją ds. sił zbrojnych. Jednak według portalu Punchbowl News, senatorowie obydwu partii byli niezadowoleni z odpowiedzi urzędnika odpowiedzialnego za przegląd sił USA, narzekając na mało konkretne i pogardliwe odpowiedzi.

Na temat przyszłych przetasowań w rozmieszczeniu wojsk w tym tygodniu w Pentagonie rozmawiał też niemiecki minister obrony Boris Pistorius. Przyznał jednak we wtorek, że nadal nie ma jasności co do dalszych ruchów Pentagonu.

Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

REKLAMA