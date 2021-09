To nie były ćwiczenia. Żołnierze 12 Brygady ugasili w lesie płonące auto

Ciekawe jak on tam wjechał ?

Jak to jest, można w końcu wjeżdżać terenówkami do lasu, aby poszaleć, czy nie można?

PpP

2021-09-12 22:23:14

Ugasili symulowany pożar wraku????? No niemożliwe!!!!! A o czołgach na autostradzie to już zapomnieli jakiego gnoju narobili i ile czasu zajęło posprzątanie tego syfu??? Rękoma policjantów i służb miejskich bo o 15:30 panowie żołnierze skończyli pracę i poszli do domków. Tam pokazali realną sprawność i organizację działania.