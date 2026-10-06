Szwecja wyśle systemy obrony powietrznej Patriot do Polski

Fot. Wikipedia (licencja CC BY-SA 2.0)

Szwecja wyśle do Polski systemy obrony powietrznej Patriot – poinformował we wtorek szwedzki premier Ulf Kristersson, uzasadniając tę decyzję zagrożeniem ze strony Rosji.

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– Zadaniem (szwedzkiego wojska) będzie ochrona węzła logistycznego NATO na lotnisku w Polsce i zapewnienie transportu ważnego sprzętu na Ukrainę – podkreślił Kristersson na specjalnie zwołanej konferencji prasowej.

Według nadawcy publicznego SVT do Polski wraz z systemami Patriot wysłanych zostanie około 100 szwedzkich żołnierzy. To niejedyne wojskowe wsparcie ze strony Szwecji, na jakie Polska mogła liczyć w ostatnich dniach - od początku października w dyżurach bojowych nad Polską biorą udział szwedzkie myśliwce JAS 39 Gripen.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził w rozmowie z PAP, że od grudnia misję ochrony polskiego nieba i hubu logistycznego w Rzeszowie przejmą szwedzcy żołnierze i ich systemy Patriot. - Szwedzi to wspaniali, sprawdzeni sojusznicy - podkreślił.

Szef MON wyraził też wdzięczność dla Szwecji, w tym zwłaszcza przedstawicieli szwedzkiego wojska oraz rządu - w tym ministra obrony Pala Jonsona, który, jak podkreślił szef MON - osobiście zaangażował się w tę sprawę.

- To oczywiście w ramach natowskiej misji NSATU, ochrona lotniska w Rzeszowie. Teraz stacjonują tam holenderskie Patrioty, a od grudnia będą szwedzkie. Do tego szwedzkie samoloty Gripen są włączone w dyżury bojowe nad terytorium Polski - powiedział szef MON, podkreślając, że Szwedzi to „wspaniali, sprawdzeni sojusznicy”, którzy od momentu wstąpienia do NATO w 2024 roku odgrywają kluczową rolę w Sojuszu.

Obecnie logistyczny hub w Rzeszowie, przez który przechodzi duża część zachodniego wsparcia dla Ukrainy, ochraniany jest m.in. przez systemy Patriot wystawione przez wojsko niderlandzkie. Ich zmiana została przedłużona do grudnia; we wrześniu szef MON informował o zapewnieniach NATO, że sojusznicza misja w Jasionce będzie kontynuowana.

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