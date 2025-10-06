Poniedziałek, 06 października 2025 r. 
Data publikacji: 06 października 2025 r. 17:18
Ostatnia aktualizacja: 06 października 2025 r. 17:31
Szef MSZ: polscy obywatele z flotylli Sumud bezpiecznie wylądowali w Atenach
Demonstracja poparcia dla Globalnej Flotylli Sumud na Uniwersytecie Stanowym w Campinas (Unicamp) 3 października 2025. Fot. Wikipedia (licencja: CCA 4.0 International)  

Polscy obywatele z flotylli Sumud bezpiecznie wylądowali w Atenach - poinformował w poniedziałek po południu wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Zmierzający do Strefy Gazy konwój humanitarny został przechwycony w nocy ze środy na czwartek na wodach międzynarodowych przez izraelską marynarkę wojenną. Zatrzymano 42 statki, a ich załogi sprowadzono do Izraela.

Wśród zatrzymanych znalazło się troje Polaków: poseł KO Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris i prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak. Znajdowali się w gronie ok. 470 osób z 47 państw świata biorących udział w Globalnej Flotylli Sumud (GSF).

„Nasi obywatele bezpiecznie wylądowali w Atenach. Dziękuję naszym dyplomatom i służbom konsularnym za sprawne działanie” - napisał w poniedziałek na platformie X Sikorski.

Wcześniej w poniedziałek inicjatywa Global Movement to Gaza Poland przekazała, że - według jej informacji - troje polskich uczestników flotylli w poniedziałek opuści więzienie i zostanie przetransportowanych samolotem do kraju trzeciego, prawdopodobnie Grecji.

