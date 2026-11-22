Szczątki pocisków, które spadły w Polsce to rosyjskie Ch-101

Fot. poglądowe / autor Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of Ukrainian Armed Forces (license) / commons.wikimedia.org/wiki

We wszystkich trzech miejscach upadku obiektów latających w Nowym Lipowcu (Lubelskie), Rudniku i Mołodyczu (Podkarpackie) znaleziono szczątki rosyjskich pocisków manewrujących Ch-101 - podała w niedzielę Prokuratura Okręgowa w Lublinie na postawie wstępnych ustaleń.

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Niezidentyfikowane obiekty latające spadły w piątek w miejscowościach: Nowy Lipowiec (pow. biłgorajski, woj. lubelskie), Rudnik (pow. niżański, woj. podkarpackie), Mołodycz (pow. jarosławski, woj. podkarpackie). Okoliczności zdarzeń bada prokuratura i Żandarmeria Wojskowa.

„Na podstawie dotychczas przeprowadzonych oględzin (...) ustalono, że we wszystkich trzech lokalizacjach – tj. w Nowym Lipowcu (pow. biłgorajski), Rudniku (pow. niżański) oraz Mołodyczu (pow. jarosławski) – ujawniono szczątki pocisków manewrujących Ch-101” - podała lubelska prokuratura.

Rzecznik lubelskiej prokuratury Marcin Kozak dodał, że wszystkie ujawnione pociski zostały wyprodukowane w IV kwartale br. w zakładach w miejscowości Dubna (obwód moskiewski, Federacja Rosyjska).

Przekazał, że są to wstępne ustalenia poczynione w wyniku przeprowadzonych dotychczas oględzin miejsc zdarzeń przy udziale specjalistów z zakresu techniki wojskowej i uzbrojenia.

Uzupełnił, że śledczy zakończyli czynności w Nowym Lipowcu i Rudniku. Natomiast w Mołodyczu teren został zabezpieczony na noc, wznowienie oględzin prokuratura planuje w poniedziałek rano.

„Wszystkie zabezpieczone dotychczas fragmenty pocisków oraz ślady kryminalistyczne zostaną poddane dalszym specjalistycznym badaniom przez biegłych. O kolejnych ustaleniach postępowania będziemy informować w następnych komunikatach” – poinformował prok. Kozak.

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