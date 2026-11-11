System ePUAP odłączony prewencyjnie dla bezpieczeństwa

Dyrektor biura komunikacji MC Marek Gieorgica przekazał PAP, że system ePUAP został odłączony prewencyjnie, by była pewność, że jego dalsze funkcjonowanie będzie w pełni bezpieczne. We wtorek wieczorem wicepremier, minister cyfryzacji przekazał, że wykryto i zatrzymano cyberatak na państwowy system. Pełne przywrócenie systemu ePUAP nastąpi po zakończeniu prac zespołu Centralnego Ośrodka Informatyki, aby mieć pewność, że nie ma zagrożenia dla jego funkcjonowania.

REKLAMA

- To nie jest tak, że przez ten atak system został jakoś naruszony, czy jego działanie zostało zakłócone. Po prostu został przez nas odłączony prewencyjnie dla bezpieczeństwa, żeby była pewność, że jego dalsze funkcjonowanie będzie w pełni bezpieczne - przekazał PAP po godz. 23 we wtorek dyrektor biura komunikacji Ministerstwa Cyfryzacji Marek Gieorgica.

Gieorgica dodał, że „obecnie nie można zadeklarować konkretnego terminu, kiedy system ePUAP wróci do pełnej funkcjonalności”.

- Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa systemu i jak najszybsze przywrócenie pełnej jego dostępności. O postępach prac będziemy informować w kolejnych komunikatach - podsumował.

We wtorek wieczorem na portalu X wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przekazał informację o cyberataku na państwowy system i wskazał, że zespoły odpowiadające za bezpieczeństwo podjęły natychmiastowe działania pozwalające zachować stabilność systemu. Dodał, że trwają prace techniczne nad przywróceniem pełnej jego funkcjonalności.

Jak zaznaczył szef resortu cyfryzacji, infrastruktura Centralnego Ośrodka Informatyki jest bezpieczna, a w sprawę pełnego wyjaśnienia incydentu włączona została Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to ogólnopolski system umożliwiający obywatelom internetową komunikację z jednostkami administracji publicznej. Służy m.in. do wysyłania wniosków, podań i dokumentów do urzędów, a także do podpisywania pism za pomocą Profilu Zaufanego. (PAP)

Copyright

REKLAMA