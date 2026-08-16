Cyberatak na strony Instytutu Pileckiego

W nocy z 13 na 14 sierpnia doszło do cyberataku na strony Instytutu Pileckiego oraz jego oddziałów w Berlinie i Augustowie – poinformował w piątek Instytut. Na stronach opublikowano materiały noszące znamiona rosyjskiej propagandy i dezinformacji.

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W nocy z 13 na 14 sierpnia doszło do cyberataku na stronę internetową Instytutu Pileckiego oraz witryny jego oddziałów w Berlinie i Augustowie – poinformował Instytut w komunikacie przesłanym PAP. Jak przekazano, na zaatakowanych stronach opublikowano materiały noszące znamiona rosyjskiej propagandy i dezinformacji.

„Treści te wymierzone były w polską historię i wzmacniały narracje antyukraińskie” – napisano w komunikacie.

Instytut poinformował, że dzięki reakcji zespołu IT zaatakowane strony udało się wyłączyć i zablokować atak. „Sytuacja jest opanowana, zasoby są bezpieczne” – podano.

Obecnie trwa szczegółowy przegląd zabezpieczeń wszystkich stron Instytutu. Zapowiedział on, że będzie się starał przywrócić ich dostępność „tak szybko, jak to tylko w możliwe”.

Instytut pozostaje w kontakcie z CSIRT NASK, czyli Zespołem Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego NASK. O incydencie powiadomiono także Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Instytut Pileckiego od lat aktywnie przeciwdziała dezinformacji, bada totalitaryzmy XX wieku i współpracuje z ukraińskimi archiwami i instytucjami” – podkreślono.

„Z tej misji Instytut nie zamierza rezygnować, bez względu na presję i agresję, jakich doświadcza” – zaznaczono w komunikacie. (PAP)

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