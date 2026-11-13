Światowa awaria programów Microsoftu. Miliony ludzi bez dostępu do cyfrowych usług

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Firma Microsoft ogłosiła w piątek rano, że odnotowała „nieznaczny postęp” w usuwaniu globalnej awarii, którą dotknięta jest część z jej najpopularniejszych usług, m.in. Outlook, Teams, Microsoft365, Copilot. Skutki awarii odczuwają użytkownicy w co najmniej 74 krajach.

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„W dalszym ciągu monitorujemy aktywność w różnych regionach, aby ocenić stan serwerów i określić działania, które można podjąć w celu zwiększenia przepustowości. Obejmuje to analizę wydajności serwerów oraz sprawdzenie, czy opracowane poprawki zostały wdrożone i działają zgodnie z zamierzeniami po zakończeniu ponownego uruchomienia infrastruktury. Na tym etapie odnotowaliśmy niewielki postęp” – poinformował Microsoft w oświadczeniu opublikowanym na stronie poświęconej stanowi usług.

Powtarzając to, co stwierdzono we wcześniejszym oświadczeniu, Microsoft zaznaczył, że nie ma wiedzy o żadnej złośliwej aktywności powodującej awarię, ale będzie nadal traktować ten incydent „z najwyższą pilnością i priorytetem aż do całkowitego rozwiązania problemu”. „Po opanowaniu sytuacji przedstawimy pełne szczegóły dotyczące pierwotnej przyczyny, działań naprawczych w ramach wielopoziomowej ochrony oraz inne informacje w raporcie pokryzysowym” - zapewniono.

Lekiem otwarte oprogramowanie?

Awaria usług Microsoftu, która zakłóca pracę instytucji w ponad 70 krajach, pokazuje ryzyko uzależnienia od globalnych dostawców technologii – ocenił w piątek wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Zapowiedział rozwijanie rozwiązań open source w administracji publicznej.

„To wyraźna ilustracja problemów z cyfrowym uzależnieniem od globalnych korporacji” – napisał Gawkowski na platformie X, odnosząc się do poważnej awarii usług Microsoftu.

Zdaniem wicepremiera ograniczeniu podobnych ryzyk może służyć zróżnicowanie dostawców oraz wykorzystywanie otwartego oprogramowania. Poinformował, że Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad wdrażaniem rozwiązań typu open source w administracji publicznej.

Gawkowski przypomniał, że resort zorganizował w czwartek Dzień Otwartych Technologii. Zapowiedział również, że w najbliższym czasie rozpocznie się konkurs na pilotażowe wdrożenia oprogramowania open source w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jak dodał, Strategia Cyfryzacji określa plan działań w tym obszarze, a w przyszłości zweryfikowane rozwiązania mają być udostępniane centralnie całej administracji.

Według ministra rozwijanie otwartego oprogramowania pozwoli nie tylko ograniczyć koszty, ale także zwiększyć cyfrową suwerenność państwa.

Awaria dotknęła milionów osób

Awaria Microsoftu pozbawiła w czwartek miliony osób na całym świecie dostępu do poczty e-mail Outlook, aplikacji Teams i innych podstawowych narzędzi nowoczesnego życia biurowego. Dotknięte awarią zostały banki, instytucje rządowe i sądy w wielu krajach.

Według serwisu monitorującego Downdetector zgłoszenia o awarii „dotarły do 74 krajów i terytoriów w ciągu około godziny”. W Stanach Zjednoczonych pracownicy niektórych firm wrócili do domów w czwartek wcześniej. W Australii firmy nie mogły drukować faktur, a niektóre szkoły - prowadzić zajęć online w piątek.

Microsoft początkowo zapewniał, że „widzi pozytywne rezultaty” działań naprawczych, jednak kilka godzin później poinformował, że nie nastąpiła „trwała poprawa”.

Firma nadal pracuje nad usunięciem awarii. „Kontynuujemy prace nad przywróceniem działania naszych serwerów front-end, jednocześnie wdrażając dalsze działania, mające na celu optymalizację ruchu w celu poprawy stabilności usług i zwiększenia przepustowości” – poinformował Microsoft na X.

W kolejnym komunikacie firma Microsoft ogłosiła, że odnotowała „nieznaczny postęp” w usuwaniu globalnej awarii.

Banki, uniwersytety i inne instytucje na całym świecie ostrzegają użytkowników przed fałszywymi ofertami „wsparcia IT”, ponieważ oszuści często wykorzystują tego typu przerwy w działaniu usług.

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