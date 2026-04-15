Stowarzyszenie ze Szczecina przegrało w Sądzie UE i musi zwrócić 135 tys. euro dotacji

Sąd UE oddalił w środę powództwo Stowarzyszenia „Edukacja, Nauka, Kultura” ze Szczecina, które walczyło o zachowanie dotacji z unijnego programu badawczego „Horyzont 2020”. Sąd przyznał rację unijnym audytorom, którzy nakazali stowarzyszeniu zwrot 135 tys. euro z przyznanego grantu.

Szczecińska organizacja pozarządowa działająca w obszarze rozwoju społecznego otrzymała dotację na projekt badawczy w ramach programu „Horyzont 2020”. Z dotacji tej rozliczała m.in. koszty pracy badaczy. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach grantu wynosiła 630 tys. euro.

Po audycie Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych uznała jednak, że część przyznanych środków wydano niezgodnie z zasadami, i zażądała zwrotu 135 tys. euro. Unijni audytorzy zwrócili uwagę, że stowarzyszenie nie było w stanie przedstawić dowodów na to, że badacze, których praca była finansowana z unijnego grantu, aktywnie uczestniczyli w działalności badawczo-innowacyjnej.

Stowarzyszenie zwróciło się więc do Sądu UE (niższej instancji Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu) o uchylenie, stwierdzenie nieważności, niezgodności z prawem lub bezskuteczności pisma wzywającego do zwrotu. W ocenie szczecińskiej organizacji unijna agencja nie zbadała treści stosunków prawnych wiążących beneficjenta z naukowcami ani nie wskazała jasno, które przepisy zostały naruszone.

Sąd UE w środę oddalił jednak powództwo i zasądził od stowarzyszenia zapłatę na rzecz unijnej agencji kwoty 135 tys. euro powiększonej o odsetki za zwłokę. Stowarzyszenie będzie też musiało zapłacić koszty procesu.

W orzeczeniu czytamy, że Unia Europejska może dotować wyłącznie faktycznie poniesione wydatki. Nie wystarczy, że podmiot biorący dotację wykaże, że projekt został zrealizowany, aby przyznanie dotacji było uzasadnione - musi też przedstawić dowód na poniesienie zadeklarowanych wydatków. (PAP)

