Starty samolotów pasażerskich z Berlina odwołane

Z gołoledzią mierzy się także Berlin. Z powodu warunków atmosferyczne lotnisko BER odwołało wszystkie poranne starty - donosi portal "Bild". Odlodzenie samolotów jest obecnie niemożliwe. Lądowania są dozwolone, jednak pasażerowie muszą liczyć się z odwołaniami lotów i dużymi opóźnieniami.

"Bild" podaje ponadto, że między Hanowerem a Berlinem doszło do licznych odwołań i opóźnień pociągów dalekobieżnych Deutsche Bahn. Zakres był jednak mniejszy niż w środę.

Odwołano też niektóre linie ekspresowe, w Berlinie z powodu deszczu ze śniegiem należy zmniejszyć prędkość.

Cytowany przez dziennik ekspert mówi, że "Na wschodzie Niemiec bardziej prawdopodobne są marznące opady deszczu, które sprawiają, że drogi są niebezpieczne”.

(as)

