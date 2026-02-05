Czwartek, 05 lutego 2026 r. 
Starty samolotów pasażerskich z Berlina odwołane

Data publikacji: 05 lutego 2026 r. 10:18
Ostatnia aktualizacja: 05 lutego 2026 r. 10:48
Starty samolotów pasażerskich z Berlina odwołane
 

Z gołoledzią mierzy się także Berlin. Z powodu warunków atmosferyczne lotnisko BER odwołało wszystkie poranne starty - donosi portal "Bild". Odlodzenie samolotów jest obecnie niemożliwe. Lądowania są dozwolone, jednak pasażerowie muszą liczyć się z odwołaniami lotów i dużymi opóźnieniami.

"Bild" podaje ponadto, że między Hanowerem a Berlinem doszło do licznych odwołań i opóźnień pociągów dalekobieżnych Deutsche Bahn. Zakres był jednak mniejszy niż w środę.

Odwołano też niektóre linie ekspresowe, w Berlinie z powodu deszczu ze śniegiem należy zmniejszyć prędkość.

Cytowany przez dziennik ekspert mówi, że "Na wschodzie Niemiec bardziej prawdopodobne są marznące opady deszczu, które sprawiają, że drogi są niebezpieczne”.

