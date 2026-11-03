Spór o Trybunał Konstytucyjny. Polityczna burza w Warszawie

Dziś kolejny etap politycznego sporu o Trybunał Konstytucyjny. Oto najważniejsze wydarzenia:

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Zwołane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK przyjęło projekt dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego na 2027 rok. W głosowaniu ośmiu obecnych na sali sędziów było za przyjęciem planu; nikt nie był przeciw.

W piątek wieczorem przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Korwin-Piotrowska jako najstarszy stażem sędzia została kierującą TK i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Korwin-Piotrowska zwołała na wtorek Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, podczas którego odbyło się głosowanie dot. projektu dochodów i wydatków na przyszły rok. Sędzia powiedziała przed nim, że czuje „podniosłość tej chwili, że po tych wielu tygodniach perturbacji związanych z nieuchwalaniem planu dochodów i wydatków Trybunału na przyszły rok przejdziemy do głosowania nad uchwałą”.

Zgromadzenie w podjętej uchwale przyjęło, że uznaje „za niezbędne uwzględnienie w ustawie budżetowej na 2027 rok części budżetowej 06 - Trybunał Konstytucyjny, co stanowi warunek prawidłowej realizacji ustrojowych zadań Trybunału Konstytucyjnego”.

- To jest właśnie apel do władzy ustawodawczej, aby na tym etapie prac parlamentarnych po prostu włączyć ten nasz uchwalony, o ile dojdzie oczywiście do tego, projekt planu wydatków i dochodów Trybunału Konstytucyjnego - powiedziała Korwin-Piotrowska przed głosowaniem.

Dodała, że wraz z pozostałymi sędziami TK żywi nadzieję, że ten „postulat (...) zostanie zrealizowany i zostaną zabezpieczone środki na funkcjonowanie Trybunału”.

Wcześniej Korwin-Piotrowska przekazał, że jest ośmioro „obecnych na sali sędziów Trybunału Konstytucyjnego”. Jak oceniła, oznacza to, że jest kworum do skutecznego i ważnego podjęcia uchwały ws. projektu dochodów i wydatków na przyszły rok.

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