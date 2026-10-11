Niedziela, 11 października 2026 r. 
REKLAMA 13 szczecin
REKLAMA

Służby otrzymały informację o możliwym zamachu na premiera i szefa MON

Data publikacji: 11 października 2026 r. 11:39
Ostatnia aktualizacja: 11 października 2026 r. 11:57
Służby otrzymały informację o możliwym zamachu na premiera i szefa MON
Fot. Lubelski Urząd Wojewódzki/ Facebook  

W niedzielę o godz. 11 rozpoczęło się spotkanie przedstawicieli służb podległych MSWiA – poinformowała rzeczniczka resortu Karolina Gałecka. Jak podała, do policji wypłynęła informacja dot. możliwego zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.

REKLAMA

O spotkaniu rzeczniczka prasowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowała na platformie X. Jak dodała, podjęcie działań w sprawie otrzymanej przez policję informacji polecił szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

„Dzisiaj o godz. 11.00 odbędzie się w CAT ABW spotkanie przedstawicieli służb podległych MSWiA: Policji, Służby Ochrony Państwa oraz funkcjonariuszy Agencji bezpieczeństwa Wewnętrznego” – podała rzeczniczka.

Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych w rozmowie z PAP podkreślił, że na nie może udzielić żadnych szczegółowych informacji w sprawie spotkania. Zaznaczył, że media zostaną powiadomione w przypadku ewentualnego briefingu prasowego.

Logo PAP Copyright

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

13 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA