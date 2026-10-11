Służby otrzymały informację o możliwym zamachu na premiera i szefa MON

Fot. Lubelski Urząd Wojewódzki/ Facebook

W niedzielę o godz. 11 rozpoczęło się spotkanie przedstawicieli służb podległych MSWiA – poinformowała rzeczniczka resortu Karolina Gałecka. Jak podała, do policji wypłynęła informacja dot. możliwego zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.

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O spotkaniu rzeczniczka prasowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowała na platformie X. Jak dodała, podjęcie działań w sprawie otrzymanej przez policję informacji polecił szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

„Dzisiaj o godz. 11.00 odbędzie się w CAT ABW spotkanie przedstawicieli służb podległych MSWiA: Policji, Służby Ochrony Państwa oraz funkcjonariuszy Agencji bezpieczeństwa Wewnętrznego” – podała rzeczniczka.

W związku z informacją, która wpłynęła do @PolskaPolicja i dotyczy możliwego zamachu na premiera @donaldtusk oraz wicepremiera, ministra obrony narodowej @KosiniakKamysz , minister spraw wewnętrznych i administracji @MKierwinski oraz minister koordynator służb specjalnych @TomaszSiemoniak polecili podjęcie działań w tej sprawie. Dzisiaj o godz. 11.00 odbędzie się w CAT ABW spotkanie przedstawicieli służb podległych MSWiA: @PolskaPolicja i @SOP_GOV_PL oraz funkcjonariuszy @ABW_GOV_PL. — Karolina Gałecka (@K_Galecka) October 11, 2026

Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych w rozmowie z PAP podkreślił, że na nie może udzielić żadnych szczegółowych informacji w sprawie spotkania. Zaznaczył, że media zostaną powiadomione w przypadku ewentualnego briefingu prasowego.

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