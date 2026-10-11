Premier: jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci, państwo będzie działało bezkompromisowo

Fot. Kadr z filmu KPRM/Facebook

Premier Donald Tusk podczas specjalnej odprawy ws. ostatnich aktów przemocy w szkołach powiedział, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci, państwo będzie działało bezkompromisowo w każdym wymiarze. Przestrzegł również przed uruchomieniem debaty o swobodnym dostępie do broni.

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Szef rządu na niedzielę rano zwołał odprawę z udziałem ministrów resortów: edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, cyfryzacji oraz przedstawicieli służb.

W trakcie odprawy premier zapowiedział, że „jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci, nie ma miejsca na kompromisy, ani polityczne, ani organizacyjne, ani wychowawcze. Wobec przemocy, która zagraża naszym dzieciom, państwo będzie działało bezkompromisowo i to w każdym wymiarze”.

- Będziemy działać w sposób konsekwentny i w sposób stały. Nie chodzi wyłącznie o jednorazową akcję, wywołaną takim, czy innym incydentem to musi być stały, dobrze zorganizowany wysiłek - dodał.

Przestrzegł również przed uruchomieniem debaty o swobodnym dostępie do broni.

- Żyjemy w czasach, w których ta fascynacja przemocą i gotowość do szafowania groźbami, a czasami gotowością do popełnienia takich czynów w połączeniu ze swobodnym dostępem do broni, doprowadza do masowych tragedii w wielu miejscach na świecie — ocenił.

Podkreślił, że w przypadku aktów przemocy, do których doszło w ostatnich dniach na terenie szkół „nie mamy do czynienia z żadną zorganizowaną na dużą skalę grupą ludzi (…), którzy mają plan, aby tworzyć poczucie zagrożenia”. – To są bardzo często zachowania spontaniczne, wynikające głównie z aktywności w sieci – tłumaczył Tusk.

Poinformował też, że w niedzielę łącznie 10 tys. funkcjonariuszy policji będzie pilnowało bezpieczeństwa w szkołach. - Oczywiście będziemy kontynuować naszą pracę, także w kolejnych dniach – zapewnił szef rządu.

Zdaniem premiera „mamy do czynienia z bardzo ponurą modą na przemoc”.

- Wśród grup, które identyfikujemy, aktywnych głównie w sieci, zwraca uwagę grupa — to nie jest grupa zorganizowana, mówimy o pewnej liczbie młodych ludzi, którzy są aktywni w internecie — która jest aktywna, jeśli chodzi o poszukiwanie treści nazistowskich związanych z przemocą z czasów II wojny światowej — wyjaśnił.

Zdaniem premiera jest to groźne zjawisko cywilizacyjne, polegające m.in. na tym, że przemoc pojawia się w coraz bardziej widoczny sposób w grach popularnych zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych.

Zdaniem premiera pozytywnym aspektem zjawiska fascynacji młodych ludzi przemocą jest to, że rodzice zaczynają kontrolować to, czym interesują się ich dzieci w sieci.

- To jest bardzo ważne, bo my przecież nie będziemy kontrolować metodami policyjnymi szkół, nie będziemy też wprowadzać jakichś radykalnych form cenzury w internecie. Ale współpraca policji, państwa, wszystkich służb, nauczycieli i rodziców (...) może mieć wyjątkowo duże i pozytywne znaczenie — ocenił.

Premier zwrócił uwagę, że służby podejmują działania, żeby „zapobiec ewentualnym kolejnym zdarzeniom”.

Podkreślił, że nawet „wygłupy”, „straszenie się dla beki, dla zabawy” powoduje realne zagrożenie: angażuje służby w niepotrzebne przeciwdziałanie i może paść na podatny grunt.

- Dla 99 proc. to są tylko dowcipy albo taka zabawa w sieci czy w szkole, ale zawsze na końcu gdzieś może się trafić ktoś, kto wyciągnie z tego te najgorsze wnioski i będzie autorem jakiejś przemocy – stwierdził.

Wicepremier, szef MC Krzysztof Gawkowski przekazał, że służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w internecie działają od czwartku w trybie alarmowym i zgłaszają policji monitorowane treści.

- Wszystkie aktywności, które pojawiają się w sieci, bez względu na to, czy dotyczą naśladownictwa, czy rosnącego zainteresowania subkulturami związanymi z grupami zbrodniczymi, są monitorowane i zgłaszane bezpośrednio policji – powiedział.

Poinformował, że w ostatnich godzinach zablokowano konta gloryfikujące sprawcę czwartkowej zbrodni. Zaapelował, by nie tworzyć podobnych profili i nie naśladować sprawcy. - Te działania są częścią paniki, którą niepotrzebnie wzbudzamy – ocenił. Zapowiedział, że służby będą podejmować działania w każdej takiej sprawie.

Gawkowski przekazał, że w czwartek wydano rekomendację dotyczącą działań edukacyjnych i szkoleń związanych z bezpieczeństwem w internecie. W najbliższych tygodniach ma się dwukrotnie zwiększyć liczba edukatorów NASK, zaangażowanych w taką tematykę.

Zaznaczył, że w czwartek przyjęto ustawę dotyczącą bezpieczeństwa w internecie. Ma ona umożliwić blokowanie treści związanych m.in. z transmisjami sytuacji kryzysowych na żywo, groźbami oraz promocją śmierci lub samobójstwa.

- Sprawa dotycząca tej ustawy będzie procedowana w trybie ekstraordynaryjnym. Już w najbliższy wtorek o godzinie 8 odbędzie się posiedzenie komisji senackiej – powiedział Gawkowski. Dodał, że ustawa ma zostać przyjęta przez Senat w tym tygodniu i trafić do prezydenta.

Według szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego na ten moment „brak jest jakichkolwiek związków” pomiędzy ostatnimi czterema przypadkami aktów agresji w szkołach.

Zaznaczył on, że przez ostatnie trzy dni w zapewnienie bezpieczeństwa w szkołach zaangażowanych było około 40 tys. policjantów. Zrealizowano natomiast blisko 65 tysięcy kontroli w placówkach oświatowych. Zatrzymano – jak dodał – 117 osób. Poinformował, że są to osoby głównie w grupie wiekowej 13-19 lat, choć zdarzały się w pojedynczych przypadkach osoby młodsze.

Przekazał też, że w niedzielnych działaniach służb przy palcówkach zaangażowanych będzie około 10 tys. funkcjonariuszy, a w poniedziałek – 20 tysięcy. Podkreślił, że stan kontroli będzie podtrzymywany „do czasu, kiedy będzie to niezbędne”.

Kierwiński dodał, że można wyodrębnić trzy grupy osób obserwowanych przez służby. Pierwsza z nich to „osoby o wyraźnej fascynacji przemocą (…) także ideologią faszystowską”. Druga grupa to osoby „zafascynowane światem gier komputerowych, czerpiących z tego świata »inspiracje«”, a trzecią grupą, jak powiedział, są osoby, które zostały „uruchomione” w związku z tym, że o ostatnich zdarzeniach jest bardzo głośno w przestrzeni publicznej.

Wiceszefowa ABW płk Małgorzata Żochowska zastrzegła, że analiza zdarzeń z ubiegłego tygodnia nie potwierdziła inspiracji ze strony „państwowego aktora”. Dodała, że nie można wykluczyć, iż „narastające napięcie społeczne i eskalacja, którą sami podgrzewamy (...) może spowodować, że będzie to wykorzystane do innych celów, do destabilizacji państwa”.

Obecny podczas odprawy minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak przypomniał, że ABW włączyła się do działań wspierających policję, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości i NASK. - Zostały wydzielone dodatkowe siły i środki tylko na potrzeby tych spraw, które dotyczą zagrożeń w szkołach i wokół szkół — przekazał.

Dodał, że inne działania podejmowane w tej sprawie koncentrują się na kwestiach monitorowania radykalizacji i ekstremizmów.

Wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz poinformowała, że w związku z ostatnimi wydarzeniami, w piątek lekcje zawiesiło 59 szkół w Polsce, z czego 45 z nich znajduje się w woj. mazowieckim, 9 w kujawsko-pomorskim, 3 w woj. świętokrzyskim i po jednej w woj. warmińsko-mazurskim i woj. podlaskim.

Resort otrzymał też informację, że w poniedziałek i wtorek w 9 szkołach w gminie Wyszków zawieszone zostaną zajęcia.

Poinformowała też, że w poniedziałek upowszechniona zostanie instrukcja reagowania dla dyrektorów i nauczycieli na atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Materiały te stworzono we współpracy z MSWiA, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Wiceszefowa resortu edukacji poinformowała też o przygotowaniu wsparcia w rozmowach na temat sytuacji kryzysowych w społecznościach szkolnych – tj. rodziców, uczniów i nauczycieli.

Wiceszef Ministerstwa Zdrowia Tomasz Maciejewski podał, że w koordynacji z MEN uruchomiony zostanie program webinarów z udziałem konsultantów z zakresu psychiatrii dorosłych oraz dzieci i młodzieży, aby wspomóc uczniów, jak i nauczycieli oraz rodziców.

Przypomniał, że od piątku rozszerzono też działalność i grafik telefonu 800 100 100 – którego celem jest udzielnie pomocy dorosłym w sprawie bezpieczeństwa dzieci. Grafik udzielania tego wsparcia dodał, będzie rozszerzony przez najbliższe dwa tygodnie. Przypomniał też o całodobowym telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży - 116 111.

Wiceminister poinformował także, że w najbliższą środę w godzinach 14-20 odbędą się webinary dla nauczycieli i rodziców i warsztaty w zakresie przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym. Zapowiedział również, że resort poinformuje też o 15 programach wsparcia, z których korzystać będą mogły dzieci i młodzież.

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