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Śledztwa ws. Zondacrypto. Zatrzymano prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Data publikacji: 27 sierpnia 2026 r. 11:54
Ostatnia aktualizacja: 27 sierpnia 2026 r. 12:36
Śledztwa ws. Zondacrypto. Zatrzymano prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Akcję przeprowadzili funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Fot. Kadr z filmu. (Zdjęcie ilustracyjne)  

Dziś w ramach śledztwa w sprawie ZondaCrypto zatrzymany został Radosław P. - poinformował w czwartek szef MS, Prokurator Generalny Waldemar Żurek. Czynności ws. zatrzymania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego prowadzi śląski wydział Prokuratury Krajowej.

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„Dziś w ramach śledztwa w sprawie ZondaCrypto zatrzymany został Radosław P. Prokuratura będzie przekazywała dalsze informacje po zakończeniu czynności z jego udziałem, prowadzonych w Śląskim Wydziale PZ PK" - przekazał na platformie X Żurek.

Radosław Piesiewicz to symbol skrajnego zepsucia w ruchu olimpijskim - napisał w czwartek na platformie X szef MSWiA Marcin Kierwiński. Odnosząc się do zatrzymania Piesiewicza przez służby, ocenił, że „zapewne to dopiero początek”.

W poniedziałek Wirtualna Polska i TVN24 opublikowały ustalenia wspólnego śledztwa, z którego wynika, że prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz miał dostać od szefa giełdy kryptowalut Zondacrypto Przemysława Krala m.in. zegarek wart 40 tys. euro oraz inne prezenty w zamian za rzekome „wstawiennictwo” ws. problemów giełdy kryptowalut z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Zapytany przez TV Republika o doniesienia mediów, prezes PKOl zapewnił, że sam zapłacił za zegarek, a Przemysław Kral jedynie pomógł mu w zakupie.

We wtorek szef MS poinformował, że w oparciu o zabezpieczony materiał dowodowy prokuratura weryfikuje informacje m.in. dotyczące ewentualnej korzyści majątkowej przekazanej prezesowi PKOl.

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