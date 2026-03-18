Skonfiskowany pijanemu kierowcy Ford Mustang oficjalnie w służbie policji [FILM]

Fot. zrzut ekranu z filmu Policji Mazowieckiej

Ford Mustang skonfiskowany 39-letniemu kierowcy za jazdę po pijanemu trafił do mazowieckiej policji. We wtorek w Radomiu policjanci zaprezentowali jego możliwości. Nowy radiowóz ma być narzędziem do walki z piratami drogowymi.

Samochód należał do mieszkańca Warszawy, który w kwietniu 2025 r. zakończył jazdę sportowym samochodem w rowie przy drodze w pow. ciechanowskim na Mazowszu. 39-letni kierowca miał ponad 2 prom. alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut kierowania autem po pijanemu.

- W związku z przepisami, które pozwalają na konfiskatę samochodu kierowcom mającym we krwi ponad 1,5 promila alkoholu, auto zostało zabezpieczone na parkingu strzeżonym – poinformowała rzeczniczka mazowieckiej policji podinsp. Katarzyna Kucharska.

We wrześniu właściciel stracił pojazd - Sąd Rejonowy w Ciechanowie 2025 r. orzekł przepadek samochodu. Amerykański Ford Mustang GT, warty około 150 tys. zł, był po wypadku praktycznie nieuszkodzony. Policjanci pomyśleli, że warto by mieć taki samochód, np. do walki z piratami drogowymi.

- Ponieważ obowiązujące obecnie przepisy pozwalają na przekazanie skonfiskowanych aut podmiotom innym niż urząd skarbowy, funkcjonariusze zawnioskowali o przekazanie samochodu na rzecz Komendy Głównej Policji, a Prokurator Rejonowy w Ciechanowie na etapie wykonywania wyroku poparł wniosek – powiedziała rzeczniczka mazowieckiej policji.

W październiku ub. roku Sąd Rejonowy w Ciechanowie postanowił przekazać samochód policji. Decyzja, że trafi on do mazowieckiej komendy zapadła 8 grudnia.

We wtorek pojazd oficjalnie zadebiutował w policyjnych barwach. Będą z niego korzystać funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Ośmioletni Ford Mustang ma silnik 5.0 V8 i moc 450 KM (331 kW). Według wskazań producenta samochód ma niecałe 5 sekund do „setki”, a jego prędkość maksymalna to 249 km/h.

Ford Mustang to sportowy model produkowany przez amerykańską markę od 1964 roku. Obecnie dostępna jest 7. generacja Mustanga. Wersja z 8-cylindrowym silnikiem dysponuje mocą blisko 500 koni mechanicznych.

Do popularności tego modelu w Stanach Zjednoczonych przyczynił się m.in. film „Bullitt” z 1968 roku, w którym grany przez Steve'a McQueena policjant ściga za kierownicą Mustanga swoich przeciwników uciekających Dodge’em Chargerem.

Jak poinformowała poinsp. Kucharska, tylko w zeszłym roku policjanci w garnizonie mazowieckim zatrzymali 3547 kierujących pod wpływem alkoholu. Od czasu wprowadzenia przepisów o obligatoryjnej konfiskacie pojazdów (od marca 2024) do końca zeszłego roku na terenie podległym KWP w Radomiu policjanci tymczasowo zajęli 1275 pojazdów.

W 2025 roku policja w całej Polsce ujawniła łącznie 92 532 kierujących pod działaniem alkoholu, co oznacza wzrost o 208 przypadków względem roku poprzedniego. Według policji, większa liczba zatrzymanych kierujących na tzw. podwójnym gazie wynika m.in. z większej liczby kontroli trzeźwości przeprowadzonych przez policjantów – w 2025 r. 17 913 462 kontrole, co oznacza wzrost o 1 875 367 względem 2024 r. W ub. roku spadła natomiast liczba wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pod działaniem alkoholu – w 2025 roku takich zdarzeń odnotowano 1174.

Obowiązujące od 14 marca 2024 r. przepisy przewidują obligatoryjne orzeczenie przepadku pojazdów. Zgodnie z nimi, nietrzeźwy kierowca, który ma co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi, musi się liczyć z utratą samochodu, i to niezależnie od tego, czy spowodował wypadek drogowy. Przepadek auta jest stosowany także wtedy, gdy kierowca spowodowuje katastrofę, sprowadzi bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy lub spowoduje wypadek drogowy przy zawartości powyżej promila alkoholu we krwi. W tych przypadkach policja tymczasowo zajmie auto na okres do siedmiu dni, prokurator orzeknie zabezpieczenie tego mienia, a następnie sąd orzeknie przepadek pojazdu.

Jak podała PAP Komenda Główna Policji, do 17 marca zabezpieczonych zostało 15 206 pojazdów od sprawców przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu lądowym.

