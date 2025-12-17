Ile aut skonfiskowano nietrzeźwym kierowcom w Zachodniopomorskiem

Fot. Policja Zachodniopomorska

Od 14 marca 2024 r. polskie prawo przewiduje jeden z najbardziej dotkliwych środków wobec nietrzeźwych kierujących – przepadek pojazdu lub jego równowartości. Zachodniopomorska policja podsumowała swoją aktywność w tym zakresie.

Jak informują policjanci od wejścia w życie nowelizacji przepisów w województwie zachodniopomorskim skonfiskowane zostały 563 pojazdy.

Na jakich zasadach odbierany jest pojazd?

Nowelizacja kodeksu karnego wprowadziła art. 44b, który przewiduje obowiązkowy przepadek pojazdu mechanicznego (lub jego równowartości) m.in. wtedy, gdy: kierowca ma co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi, spowoduje wypadek, mając co najmniej 1,0 promila alkoholu, popełnia przestępstwo drogowe w stanie nietrzeźwości, będąc recydywistą – wcześniej prawomocnie skazanym za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego.

Jeżeli pojazd nie stanowi wyłącznej własności sprawcy (np. auto służbowe, leasing, samochód członka rodziny) lub był prowadzony w ramach obowiązków służbowych, sąd nie orzeka przepadku samego pojazdu, lecz przepadek jego równowartości lub nawiązkę. W takich sytuacjach policjanci odstępują od fizycznego zajęcia auta już na etapie interwencji.

Policjanci z województwa zachodniopomorskiego zapowiadają utrzymanie wysokiego poziomu kontroli trzeźwości i pełne wykorzystanie narzędzi prawnych, w tym przepadku pojazdu wobec osób, które decydują się prowadzić pod wpływem alkoholu.

- Decyzja o jeździe po alkoholu to nie tylko ryzyko utraty prawa jazdy, wieloletniego zakazu prowadzenia pojazdów czy wysokich kar finansowych. To także realna groźba utraty samochodu, a przede wszystkim – zagrożenie zdrowia i życia innych uczestników ruchu drogowego - oceniają policjanci.

(k)

