Sikorski: polskie MSZ przekaże 100 mln dolarów na broń dla Ukrainy
Data publikacji: 20 listopada 2025 r. 11:57
Ostatnia aktualizacja: 20 listopada 2025 r. 14:28
Szef MSZ Radosław Sikorski, który przyleciał do Brukseli w środę wieczorem, spotkał się tego dnia na kolacji z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Fot. Radosław Sikorski/ Facebook
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski powiedział w czwartek w Brukseli, że jego resort do końca roku przekaże 100 mln dolarów na pomoc wojskową dla Ukrainy i zakup amerykańskiej broni.
Szef MSZ, wicepremier, zapowiedział, że środki pomogą sfinansować zakup amerykańskiej broni dla Ukrainy w ramach programu PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).
Sikorski, który przyleciał do Brukseli w środę wieczorem, spotkał się tego dnia na kolacji z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. W czwartek wraz z innymi ministrami spraw zagranicznych krajów UE spotka się w Brukseli z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybihą, by omówić sytuację na froncie w Ukrainie. Tematem rozmów unijnych ministrów będą też ataki hybrydowe Białorusi na państwa UE, m.in. na Litwę. Sikorski zapowiedział też, że przedstawi ministrom szczegóły dotyczące aktów dywersji na polskiej kolei.
