Sekretarz generalny NATO: naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej niebezpiecznym incydentem

Fot. European Commission (Christophe Licoppe), 2026, CC BY 4.0

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte powiedział w poniedziałek w Berlinie, że źródłem niebezpiecznego incydentu, czyli wtargnięcia obiektów w przestrzeń powietrzną Polski, jest Rosja, i należy ustalić, czy było to działanie celowe. Pochwalił współpracę rządu i prezydenta RP w sprawach bezpieczeństwa.

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Na posiedzeniu plenarnym 72. dorocznej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO Rutte uznał naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie obiekty w nocy z czwartku na piątek za „niebezpieczny incydent”.

- Jego źródłem jest Rosja. Czy było to działanie celowe, czy nie, muszą oczywiście ustalić właściwe władze - zaznaczył.

- Chciałbym również powiedzieć, że bardzo dobrze jest widzieć, iż w kwestiach bezpieczeństwa wasz (polski) premier (Donald Tusk) i prezydent (Karol Nawrocki) ściśle ze sobą współpracują. Wiem, że w innych sprawach mogą się u was toczyć wewnętrzne spory, ale jeśli chodzi o bezpieczeństwo narodowe, stoicie (...) ramię w ramię - ocenił sekretarz generalny NATO.

W piątek rano, podczas jednego z większych rosyjskich ataków na zachodnią Ukrainę, w przestrzeń powietrzną w południowo-wschodniej Polsce wtargnęły trzy obiekty. Spadły one w Nowym Lipowcu (Lubelskie) oraz w Rudniku i Mołodyczu na Podkarpaciu. Jak się później okazało, były to rosyjskie pociski manewrujące Ch-101.

W związku z incydentem wicepremier, minister obrony narodowej Kosiniak-Kamysz zapowiedział wystąpienie do sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego o wydzielenie dodatkowych sił i środków na potrzeby operacji Eastern Sentry (Wschodnia Straż), której celem jest wzmocnienie obrony wschodniej flanki Sojuszu.

Po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli spotka się w poniedziałek Rada Północnoatlantycka, najważniejszy organ decyzyjny NATO. Polskę będzie reprezentował wiceszef MON Paweł Zalewski.

Odpowiadając na pytanie szefowej polskiej delegacji w Berlinie, posłanki Joanny Kluzik-Rostkowskiej, sekretarz generalny NATO ocenił, że „propozycje przedstawione przez Rosję w 2021 r., sprowadzające się zasadniczo do cofnięcia się NATO do granic z 1997 r., są nie do przyjęcia”.

- W NATO nie ma nikogo, kto uważałby to za dobry pomysł - dodał.

Zaznaczył, że o rozmieszczeniu sił Sojuszu „decydują wyłącznie państwa sojusznicze, a nie ktokolwiek spoza NATO”.

W grudniu 2021 roku, na trzy miesiące przed inwazją na Ukrainę, Rosja wezwała NATO, by zagwarantowało, że Sojusz nie będzie się już rozszerzać. Domagała się też, by USA nie rozmieszczały wojsk w regionach, w których Moskwa mogłaby uznać je za zagrożenie, oraz zażądała wycofania sił sojuszników i innej infrastruktury NATO z państw, które przystąpiły do Sojuszu po 1997 r.

Według „New York Timesa” i innych mediów Rosja ponowiła te żądania podczas rundy negocjacji z USA i Rosją w Abu Zabi w dniach 10-11 listopada.

W Berlinie trwa w poniedziałek posiedzenie plenarne 72. dorocznej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Głównymi tematami sesji, która w sobotę i niedzielę pracowała w komisjach, jest wojna Rosji przeciw Ukrainie i nasilające się zagrożenia hybrydowe. W obradach uczestniczą m.in. przedstawiciele Sejmu i Senatu RP.

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