Sędziowie wybrani w marcu do Trybunału Konstytucyjnego złożyli ślubowania (akt. 1)

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego złożyli ślubowanie i odebrali uchwały o wyborze na stanowiska sędziowskie. Uroczystość odbyła się w Sejmie RP. Ślubowanie złożyło sześcioro sędziów TK: Magdalena Bentkowska, Marcin Dziurda, Krystian Markiewicz, Anna Korwin-Piotrowska, Maciej Taborowski i Dariusz Szostek. Sejm wybrał ich na stanowiska sędziowskie 13 marca br. Fot. Anna Strzyżak/ Kancelaria Sejmu

Prezydent Karol Nawrocki nie uznaje "tego co zdarzyło się w Sejmie” za ślubowanie sędziów TK - powiedział w czwartek szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. To można nazwać co najwyżej farsą polityczną - dodał.

REKLAMA

Wcześniej w czwartek, podczas uroczystości w Sejmie, sześcioro wybranych w marcu sędziów TK złożyło ślubowania. Złożyło je dwoje sędziów, od których ślubowania odebrał już prezydent, czyli Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, a także czworo pozostałych: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska.

- Pan prezydent żadną miara nie uznaje tego, co wydarzyło się dzisiaj w Sejmie za ślubowanie, bo nie można tego nazwać ślubowaniem. To można nazwać co najwyżej farsą polityczną” - powiedział Bogucki na konferencji prasowej. Ślubowanie - podkreślił - „powinno się odbyć wobec prezydenta Rzeczypospolitej, a więc w obecności prezydenta, tak, jak odbyło się to ślubowanie dwojga sędziów 1 kwietnia wobec głowy państwa”.

Szef KPRP dodał, że nikt z przedstawicieli Kancelarii Prezydenta nie mówił, że ślubowanie pozostałych czworga sędziów "nie zostanie przyjęte, że tego ślubowania nie będzie".

- Ci sędziowie mogli poczekać, mogli uzbroić się w cierpliwość. Nie wiem, czy to emocja polityczna, czy złe podpowiedzi, czy złe podszepty, czy naciski polityczne spowodowały, (...) że dzisiaj przystąpili do aktu, który jest aktem z jednej strony groteski, a z drugiej strony jest niezwykle smutny - powiedział Bogucki.

Dodał, że „dzisiaj złożone zostało pewne oświadczenie przez osoby wybrane na funkcję sędziów Trybunału Konstytucyjnego wobec notariusza”.

Wcześniejsza informacja

Podczas uroczystości w Sejmie sześcioro wybranych w marcu sędziów TK złożyło ślubowania. Złożyło je dwoje sędziów, od których ślubowania odebrał już prezydent, czyli Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, a także czworo pozostałych: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska.

Zwracam się do Prezydenta RP. Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów TK (...) składam wobec Prezydenta RP ślubowanie następującej treści - taką formułą przed wypowiedzeniem ślubowania wygłaszali sędziowie, którzy nie składali dotychczas ślubowań.

- Dziś 9 kwietnia, w odpowiedzi na inicjatywę wybranych sędziów TK, w obecności byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego - Bohdana Zdziennickiego, Andrzeja Zolla, Marka Safjana i Jerzego Stępnia, oraz w obecności prezesa Krajowej Rady Notarialnej Aleksandra Szymańskiego, prezesa Krajowej Rady Komorniczej Adama Derdy, prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierza Chróścika oraz prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie Doroty Markiewicz i notariusza, zostało przyjęte ślubowanie wobec prezydenta - powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podczas konferencji prasowej po uroczystości w Sali Kolumnowej.

- Na tym procedurę uważam za zakończoną - oświadczył Czarzasty.

Jak podkreślił marszałek Sejmu „prezydent i jego kancelaria są od wykonywania prawa, a nie od jego interpretacji”. - W przyszłości, jak będą się zdarzać takie sytuacje, będą one korygowane i przeprowadzane zgodnie z prawem i właściwymi procedurami - zaznaczył.

13 marca br. Sejm wybrał łącznie sześcioro sędziów TK. W minionym tygodniu prezydent Karol Nawrocki odebrał ślubowania od dwojga z nich: Szostka i Bentkowskiej. Pozostałych czworo sędziów zaprosiło prezydenta Nawrockiego na godz. 12.30 w czwartek do Sejmu, gdzie - jak zapowiedzieli w swych pismach do prezydenta - złożą ślubowanie „w celu podjęcia obowiązków sędziego TK”.

Szef KPRP Zbigniew Bogucki oświadczył wcześniej w czwartek, że „jedynym organem, wobec którego może zostać skutecznie złożone ślubowanie osoby wybranej na urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego, jest Prezydent RP”, natomiast „podejmowanie prób zastąpienia ustawowej procedury inną formą musi zostać ocenione jako odmowa podporządkowania się obowiązującemu prawu”. A to - dodał - „wywołuje zaś skutek wprost przewidziany” w przepisach, zgodnie z którymi „odmowa złożenia ślubowania jest równoznaczna ze zrzeczeniem się stanowiska sędziego TK”.

Były prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do zaprzysiężenia sędziów TK, powiedział, że prezydent jest związany uchwałą Sejmu i nie może przyjąć ślubowania tylko od wybranych sędziów. Jednocześnie dodał, że sam wybór przez Sejm nie wystarcza do uzyskania statusu sędziego TK i konieczne jest ślubowanie wobec prezydenta.

- Prezydent Karol Nawrocki powinien przyjąć ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm a koalicja rządząca nie powinna „robić cyrku” ze składaniem ślubowania w Sejmie - ocenił w czwartek lider Konfederacji Sławomir Mentzen.

To jest naprawdę dobry dzień dla demokracji - podkreślił w rozmowie PAP szef Ministerstwa Sprawiedliwości Waldemar Żurek po tym, jak nowo wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego złożyli w Sejmie ślubowanie. Mam nadzieję, że wreszcie przywracamy Trybunał dla obywatela - dodał.

Z kolei Jerzy Stępień odnosząc się do tej kwestii powiedział, że ślubowania sędziów Bentkowskiej i Szostka „jest takim aktem solidarności, który mi osobiście bardzo się podoba”. - Składanie ślubowania w obecności prezydenta w Pałacu było pewnym zwyczajem, zwyczajem konstytucyjnym, czyli pewną normą prawną, która była tutaj akceptowana i prezydent złamał ten zwyczaj (...). W związku z tym ci sędziowie musieli znaleźć inną formułę złożenia ślubowania, bo to jest ich obowiązek konstytucyjny i to właśnie dzisiaj zrobili - mówił były prezes TK.

Natomiast inny z byłych prezesów TK Bohdan Zdziennicki ocenił, że czwartkowa uroczystość w Sejmie, to jest „próba przywracania znowu normalności w państwie prawa”. - No bo mamy taką sytuację, że funkcjonowanie państwa zostało rozbite - dodał.

REKLAMA