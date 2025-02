Bartłomiej Sochański nowym wiceprezesem Trybunału Konstytucyjnego

W lipcu 2023 r. zakończyła się sześcioletnia kadencja - jako wiceprezesa TK - Mariusza Muszyńskiego. Jednym ze wskazanych - przez Zgromadzenie Ogólne sędziów TK - kandydatów do objęcia tego stanowiska był właśnie urodzony w 1955 roku w Szczecinie Sochański.

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

Do @itd 2025-02-22 20:06:39 Podczas pierwszej administracji Trumpa do Departamentu Stanu regularnie zwracali się do nas politycy, eksperci, organizacje pozarządowe i inne podmioty. Składali skargi na rząd PiS, narzekali na rząd i prosili nas, byśmy w pewnym sensie pouczali polski rząd, aby i tu cytuję, „aby postawić ich do pionu”. Tego typu skargi dostawaliśmy regularnie . Myśl !!

@itd 2025-02-22 18:44:57 A twój idol major LWP niejaki Jach, to tak lokalnie, a sędzia Trybunału Konstytucyjnego Julci Przyłębskiej prokurator PZPR Piotrowicz to kto ???? Buda PiSi Trollu !!

czy krs jest legalna 2025-02-22 18:04:43 bo gasiuk przytula całkiem spora kasę.gasiuk ani mysli spłacać długi nowoczesnej.czy jak krs jest nielegalny to czy ta kasa która przytula to gasiuk to jest czysta

lolo 2025-02-22 14:06:41 Niewiarygodne jak obecni tu pochlebcy PISu zajadle atakują tych którzy mają odmienne od nich zdanie. Jak zawsze nie zawodzą i poziom dyskusji sprowadzają do pasków jednej z telewizji. Czasami warto na takie fora poczytać, żeby się przekonać, że mimo wszystko warto iść na wybory, choć nie wszystko spełnia moje oczekiwania. Pozdrawiam

Jbie 2025-02-22 12:26:30 Nareszcie jakiś uczciwy i prawy człowiek u władzy z naszego regionu.

Dajdyche 2025-02-22 11:43:12 Papuga mafii paliwowej w Szczecinie

Popijając kawkę 2025-02-22 11:04:36 Byle do sierpnia 2025, ciekawe ,czy dostanie akt łaski od Dudy żeby,jak każdy Pisior nie musiał azylu na Węgrzech u kompana Putina Orbana szukać..

itd 2025-02-22 11:02:59 Dla skomuszonego Szczecina autorytetami sa Rzeplinski/zapisal sie dopzpr w pamietnym1970r/mgr Stepien,rozne zolle,gersdorfy,safiany,letowskie ktorzy wiernie sluzyli czerwonym.Gratulacje i powodzenia panie mecenasie a pieskom pozostaje szczekanie.

Bart 2025-02-22 10:43:14 No i Popaprańcy zaczęli swój jadowity jazgot. A jak wasi mędrcy o IQ kury zostają ministrami, prezydentami , posłami i senatorami,, to wyjecie że szczęścia. Wtedy nie jest ważne, czy mądry, ważne że wasz.

Paweł 2025-02-22 10:41:47 Był bardzo dobrym, ostatnim takim, prezydentem Szczecina. Dlatego szlag trafia KałOwców, bo przy nim ich Koperta vel Walizka ora zaktualny Piotruś Pan to szkodnicy i miałkość pod każdym względem.

klufin 2025-02-22 10:37:58 Gdyby miał honor to by odmówił.......to nie prezydent . To oszust , hańba.....

@Aśka 2025-02-22 10:07:59 Funkcja jest, co prawda, czysto urojona, lecz pobory (do czasu) - rzeczywiste i wymierne.

Odmieniec 2025-02-22 10:05:45 Takich ludzi jak mec. Bartłomiej Sochański potrzeba więcej w polskim sądownictwie. Pomyślności panie mecenasie!

@@Konfa 2025-02-22 09:38:35 Jak jakiś oszust posługuje się moim nickiem Mike 13 to jakoś ciebie nie razi. Zacznij porządek u siebie, a nie przypieprzaj się do Mnie

Gut Men 2025-02-22 09:21:48 Dzięki niemu mamy w Szczecinie wyjazdową nitkę Trasy Zamkowej z którą pamiętamy ile było problemów żeby w ogóle powstała po istniejącej już w tedy nitce wjazdowej. Wszystkiego dobrego Panie Prezydencie!

Brawo 2025-02-22 09:16:36 Bardzo mądry zrównoważony człowiek. Brawo! Zdrówka I sukcesów życzę

@@Edmund 2025-02-22 09:15:00 Prawie trafiony,ale nie zatopiony,bo ....79

Tak tylko 2025-02-22 09:12:33 Przy takim trybunale to ... TYLKO GRZESIU BRAUN na Prezydenta !!!

szczecin Polski 2025-02-22 08:46:49 SZCZECIN POwski złodziei się zagotuje! brawo dla pana MECENASA JESZCZE POLSKA NIE ZGINEŁA !!!

komuna niezadowlona 2025-02-22 08:14:12 i ta wczesna z pzpr i ta z PO Czytam życiorys sochańskiego i faktycznie komuna ma prawo być niezadowolona

Jan Nowak 2025-02-22 07:06:01 Oto i wstyd Szczecina

Aśka 2025-02-21 23:41:32 Czytam i nie wierzę...........

Hańba 2025-02-21 23:03:52 Rozwiązać trybunał przylebskiej

@Gazon Zasiejan 2025-02-21 22:01:29 Takich gazonów z takimizasiewanami juz nikt nie uprawia. Zlikwidowane w ogrodach!

@Edmund 2025-02-21 21:59:45 Po imieniu sądząć Ty już masz 80!

xyz 2025-02-21 21:49:50 Tekst w części jest nieprawdziwy, jako iż nie ma i nie było takiego medalu. Faktem jest, że w dniu 18 grudnia 2010 r., na Zamku Szczecińskim - adw. BS został odznaczony (wraz z innymi osobami, także niżej podpisanym) przez Ministra Sprawiedliwości Srebrnym Pamiątkowym Medalem „Neminem captivabimus….”, przy czym w piśmie doręczonym wraz z medalem jest mowa o zasługach dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, nie zaś o zasługach dla Wolnej i Niepodległej Polski, jak to podaje publikacja. Pozdrawiam.

🙉💩💩 2025-02-21 21:27:41 Godny następca Julci Przyłębskiej😂 Ciekawe czy równie dobre kotlety będzie Kaczelnikowi serwował w niedzielę za taką fuchę....

BĘDZIE KASA 2025-02-21 21:11:16 Polityczny kameleon. Kiedyś w Unii Wolności, później zakochany w PiS. Honorowy Konsul Niemiec w Szczecinie. Później startował na Prezydenta z PiS, partii, która pluje na i nienawidzi Niemców Cóż dla kasy można zrobić wszystko. Zastępca Godzilli. W-;Ce Prezes Trybunału, który jest nielegalny. To nie ma znaczenia. Najważniejsze, żeby kasa się liczyła....

WSP Usz 2025-02-21 20:45:55 No Paweł Bartnik Czy już jest w drodze z kwiatami do prezesa T K

@Konfa 2025-02-21 20:13:21 Teraz masz ksywę konfa, pacynku z kajaka?

ccc 2025-02-21 20:11:27 Brawo , zyczę samych sukcesów panie mecenasie.

Edmund 2025-02-21 20:03:47 Siedemdziesięcio letni staruszek......acha! Nieważne czy coś kuma,czy nie,ważne że z koleżeńskiego układu?

Gazon Zasiejan 2025-02-21 19:44:43 Wiceprezes nieistniejącego trybunału. Coś, jak kierownik kulturalno-oświatowy wyschłego stawu.

Konfa 2025-02-21 19:37:15 Tragiczny facet....