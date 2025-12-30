Rzecznik MSZ: Polak z uwolnionej załogi tankowca jest już w Polsce

Polak znajdujący się wśród uwolnionych członków załogi tankowca, porwanego na początku grudnia u wybrzeży Gwinei Równikowej, jest już w Polsce - powiedział we wtorek PAP rzecznik prasowy MSZ Maciej Wewiór.

Jako pierwsze o uwolnieniu dziewięciu członków załogi tankowca CGAS Saturn, informowało w poniedziałek późnym wieczorem radio RMF FM.

Rzecznik MSZ przekazał PAP, że polski obywatel powrócił już do kraju. - To jest bardzo dobra wiadomość, że nasz obywatel jest już z rodziną, w domu, w Polsce – dodał Wewiór. Podziękował „wszystkich zaangażowanych w proces”, w tym duńskiemu armatorowi, który zarządza statkiem.

Zaatakowany na początku grudnia przez uzbrojonych piratów duński tankowiec LPG CGAS Saturn pod banderą Portugalii płynął do Malabo w Gwinei Równikowej. Jego właściciel, Christiania Gas, duńska firma handlująca gazem, poinformowała wówczas, że uprowadzonych zostało dziewięciu członków załogi.

Zatoka Gwinejska należy do najniebezpieczniejszych wód na świecie. Według Centrum Raportowania Piractwa Międzynarodowego Biura Morskiego region odnotował 15 ataków pirackich w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2025 r. W tym czasie bandyci porwali 14 członków załogi. Jednym z ostatnich incydentów była próba porwania w październiku tankowca zakotwiczonego u brzegów Liberii. Dwie uzbrojone osoby weszły na pokład, ale załoga podniosła alarm, zmuszając piratów do ucieczki ze zrabowanymi zapasami żywności.

