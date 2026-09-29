Rząd przyjął projekt budżetu na 2027 r. Na obronę narodową trafi 198,1 mld zł

Dochody budżetu państwa w 2027 r. mają wynieść 696,4 mld zł, wydatki powinny być na poziomie 977,6 mld zł, a deficyt sięgnie 281,2 mld zł - zakłada projekt przyszłorocznej ustawy budżetowej, który we wtorek przyjął rząd.

REKLAMA

Zgodnie z komunikatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projekt budżetu na 2027 r. koncentruje się na trzech kluczowych obszarach: bezpieczeństwie, zdrowiu i rozwoju gospodarki. Wydatki na obronność przekroczą 4,5 proc. PKB, a na ochronę zdrowia ma trafić o 26,3 mld zł więcej niż w 2026 r. Rząd zakłada, że w przyszłym roku PKB wzrośnie realnie o 3 proc., a inflacja wyniesie 2,8 proc.

„Projekt budżetu jest zgodny z wymogami krajowych i unijnych reguł fiskalnych, w szczególności z wymogami procedury nadmiernego deficytu" - podkreśliła kancelaria premiera.

Na obronę narodową trafi 198,1 mld zł, czyli 4,51 proc. PKB. KPRM wskazała, że znaczna część zakupów sprzętu wojskowego finansowanych w ramach programu SAFE będzie zwolniona z podatku VAT, co pozwoli na zakup większej ilości sprzętu przy wykorzystaniu dostępnych środków.

Na ochronę zdrowia w 2027 r. rząd zabezpieczył 274,1 mld zł, co oznacza wzrost o 26,3 mld zł w stosunku do 2026 r. „Dodatkowe środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na potrzeby pacjentów. W ramach wydatków zabezpieczono środki na dotację dla Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 41,5 mld zł, czyli o 15,5 mld zł więcej niż w 2026 r." - dodała kancelaria premiera.

Kolejne 36,5 mld zł przeznaczone zostanie na bezpieczeństwo publiczne (Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Służba Ochrony Państwa oraz służby specjalne). Razem z wydatkami na zaopatrzenie emerytalno-rentowe funkcjonariuszy oraz ich rodzin jest to 57,7 mld zł.

Wydatki na naukę i szkolnictwo wyższe wyniosą 46,2 mld zł, a na drogi i kolej - 76,8 mld zł. Z kolei na obszar gospodarki morskiej przewidziano 3,7 mld zł.

Rząd zabezpieczył też 8 mld zł na dokapitalizowanie projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej. Kolejne 2,8 mld zł zaplanowano na Fundusz Zapasów Interwencyjnych, co ma zapewnić bezpieczeństwo paliwowe państwa oraz stabilne funkcjonowanie krajowego rynku paliw. Ponadto, w 2027 r. na wsparcie konkurencyjności krajowego przemysłu w sektorach energochłonnych zaplanowano 3,6 mld zł.

Na rozwój i wsparcie sektora kosmicznego w Polsce rząd przewidział ponad 1 mld zł.

Z kolei na realizację zadań związanych z mieszkalnictwem przeznaczone zostanie 5,8 mld zł.

KPRM deklaruje, że w przyszłym roku rząd będzie kontynuował programy i świadczenia, które mają szczególne znaczenie dla gospodarstw domowych, w tym programy: „Rodzina 800+» – 60,8 mld zł; „Aktywny Rodzic» (tzw. babciowe) – 7 mld zł (o 1 mld więcej niż w 2026 r.); in vitro – 600 mln zł; 13. i 14. emerytura – 32,1 mld zł; świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami – 12,6 mld zł.

Uwzględniono również finansowanie renty wdowiej, czyli możliwości pobierania łącznie renty rodzinnej oraz innego świadczenia emerytalno-rentowego, np. emerytury. Rząd przewidział też środki na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych w kwocie ok. 19 mld zł.

Zapewniono ponadto środki na wzrost wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej oraz nauczycieli na poziomie 3 proc. Łączny koszt podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi to ok. 7,8 mld zł.

W 2027 r. prognozowane dochody wyniosą 696,4 mld zł, czyli o 69,3 mld zł więcej niż przewidywane wykonanie w 2026 r. Dochody z CIT mają wynieść 94,6 mld zł, VAT zaplanowano na 363,7 mld zł, a przypływy z PIT prognozowane są na 33,4 mld zł.

Dochody samorządów związane z udziałem w podatku PIT wzrosną ze 193,8 mld zł w 2026 r. do 206,7 mld zł w 2027 r., czyli o 6,6 proc.

„Na dochody podatkowe wpłynie również wprowadzenie Osobistych Kont Inwestycyjnych (OKI), które będą korzystną alternatywą dla obecnego podatku od zysków kapitałowych, tzw. podatku Belki. Plan dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego nie został skutecznie przekazany Ministrowi Finansów i Gospodarki. W konsekwencji dochody i wydatki Trybunału Konstytucyjnego nie zostały ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2027 r." - dodała KPRM.

Copyright

REKLAMA