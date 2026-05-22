Rutte: z zadowoleniem przyjmuję zapowiedź Trumpa o wysłaniu wojsk do Polski

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oświadczył podczas spotkania szefów dyplomacji państw NATO w Helsingborgu w Szwecji, że z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa o wysłaniu większej liczby żołnierzy do Polski.

Jednocześnie Rutte zapewnił, że Europa „pozostanie na kursie” wzmacniania potencjału militarnego w ramach NATO, aby być mniej zależna pod tym względem od Waszyngtonu.

- Oczywiście, cieszę się z tej informacji. Nasi dowódcy wojskowi dopracowują wszystkie szczegóły. (...). Powiedzmy sobie jednak jasno, że obrany przez nas kierunek, czyli silniejsza Europa i silniejsze NATO, sprawi, że z czasem, krok po kroku, będziemy mniej zależni od jednego sojusznika – Stanów Zjednoczonych, jak to się działo od dawna. Dzięki temu również oni (Amerykanie - PAP), mając możliwości, będą nadal realizować inne priorytety, które również leżą w naszym interesie. Ale, oczywiście, z zadowoleniem przyjmuję tę zapowiedź - powiedział Rutte, pytany o najnowszą decyzję Trumpa dotyczą rozmieszczenia wojsk w Polsce.

Prezydent Trump napisał w czwartek w swoim serwisie Truth Social, że „w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparł, oraz relacjami z nim, z przyjemnością ogłasza, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5 tys. żołnierzy”.

Rutte powiedział w piątek, że założenie jest takie, iż europejscy sojusznicy będą wydawać więcej na obronność. - Wczoraj wspomniałem o przykładzie niemieckim, ale mógłbym też wspomnieć o przykładzie holenderskim, polskim i wielu innych w Europie. Szwecja, gdzie jesteśmy dzisiaj, już osiąga 5 proc. (PKB na obronność). (...) Dzieje się to pięć lat przed terminem - podkreślił.

- Stany Zjednoczone odgrywają kluczową rolę w Europie, zarówno w kontekście broni jądrowej, jak i konwencjonalnej. Jednak w najbliższym czasie będzie to proces stopniowy, w którym Europejczycy będą się bardziej angażować, co jest naprawdę ważne. Amerykanie to przyznają. I w ramach tego procesu zawsze będą podejmowane decyzje i ogłaszane wydarzenia, które są częścią długoterminowej strategii - zaznaczył.

Szef NATO podkreślił, że uczestnicy rozmów na spotkaniu w Szwecji skoncentrują się przygotowaniu szczytu NATO w Ankarze i jego głównych tematach. W tym kontekście, jak mówił, najważniejsze będą wydatki na obronność. Szczyt w Turcji zaplanowany jest na lipiec.

- Dobra wiadomość jest taka, że pieniądze rzeczywiście napływają. Wielu sojuszników angażuje się coraz bardziej, przyspieszając drogę do 5 proc. zobowiązania w kontekście wydatków, (podjętego na szczycie NATO) w Hadze. A to dosłownie oznacza dziesiątki, setki miliardów dolarów dodatkowych wydatków na obronę w ciągu lat - powiedział Rutte.

Dodał, że ważne jest też odpowiednie wydanie tych środków. - Trwa ożywiona debata z przemysłem zbrojeniowym i sektorem finansowym, aby zagwarantować, że oni również podejmują niezbędne działania w celu zwiększenia produkcji obronnej. Nie chodzi o podnoszenie cen, ale o zwiększenie produkcji - wyjaśnił.

Ważnym tematem spotkania szefów MSZ w Szwecji - jak powiedział Rutte - będzie też wsparcie dla Ukrainy. - Musimy zagwarantować, że (Ukraińcy) mają wszystko, czego potrzebują, by utrzymać się w walce. I to również dotyczy pieniędzy - zaznaczył.

Piątek jest drugim i ostatnim dniem spotkania szefów dyplomacji państw NATO w szwedzkim Helsingborgu, poświęconego przygotowaniom do lipcowego szczytu Sojuszu w Ankarze. Głównymi tematami rozmów, które zaplanowano w godzinach porannych, będą - zwiększanie wydatków obronnych oraz wsparcie dla Ukrainy. Polskę reprezentuje wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.

Sikorski powiedział w piątek, że chce podziękować prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi za ogłoszenie, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce pozostanie mniej więcej na dotychczasowym poziomie. Reputacja Polski jako kraju, który poważnie traktuje obronność, również pomaga - ocenił.

