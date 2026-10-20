Rodzice nie będą musieli co roku składać wniosku o 800 plus

Prawo do 800 plus na nowy okres świadczeniowy będzie ustalane automatycznie bez konieczności corocznego składania wniosku przez rodziców – zakłada projekt ministerstwa rodziny, który we wtorek przyjęła Rada Ministrów. Zmiany mają wejść w życie od następnego roku.

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Projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ma charakter deregulacyjny, a jego celem jest uproszczenie i usprawnienie procesu przyznawania 800 plus. Obecnie, aby otrzymywać to świadczenie, rodzice i opiekunowie muszą co roku składać nowy wniosek.

Jak poinformowano w komunikacie rządowym, ZUS będzie co roku ustalał prawo do świadczenia na kolejny okres na podstawie danych z wcześniej złożonego wniosku. Oznacza to, że rodzice i opiekunowie nie będą musieli ponownie składać dokumentów.

Jeśli zmieni się sytuacja rodzinna, osoba uprawniona będzie mogła zmodyfikować wcześniej przekazane informacje, tak aby ZUS mógł prawidłowo ustalić prawo do świadczenia.

Złożenie wniosku o 800 plus nadal będzie konieczne m.in. po narodzinach dziecka lub powrocie rodziców z dzieckiem z zagranicy, gdy trzeba będzie ustalić prawo do świadczenia na nowych zasadach.

Projekt doprecyzowuje przepisy tak, aby prawo do 800 plus mogły uzyskać osoby, którym sąd powierzył bieżącą pieczę nad dzieckiem. Chodzi o osoby faktycznie zajmujące się dzieckiem na podstawie orzeczenia sądu, których uprawnienia nie są obecnie jasno określone w ustawie.

Według projektu zmiany zaczną obowiązywać od okresu świadczeniowego 2027/2028, który rozpocznie się 1 czerwca 2027 r. Termin ten ma umożliwić ZUS przygotowanie systemów informatycznych do automatycznego odnawiania prawa do świadczenia.

Ponadto projekt doprecyzowuje katalog uprawnionych do świadczenia wychowawczego. 800 plus będzie przysługiwało także osobom sprawującym, na mocy orzeczenia sądu, tzw. pieczę bieżącą nad dzieckiem. To rozwiązanie, o które postulował Rzecznik Praw Dziecka.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł przyznawane jest na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Według danych ZUS od 1 lutego 2025 r. wpłynęło 4 mln 869 tys. wniosków o świadczenie na ponad 7 mln 415 tys. dzieci.

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