Złożyłeś już wniosek o 800+? Masz czas do 30 kwietnia

Rodzice, którzy nie chcą mieć przerwy w wypłacie świadczenia wychowawczego, muszą złożyć prawidłowy wniosek na nowy okres 2026/2027 do 30 kwietnia. Wtedy ZUS wypłaci pierwsze pieniądze do końca czerwca.



W Zachodniopomorskiem do 23 kwietnia rodzice i opiekunowie złożyli przeszło 140 tys. wniosków, na blisko 195 tys. dzieci. W kraju do ZUS wpłynęło 3 mln 339 tys. wniosków o świadczenie wychowawcze, które dotyczą niemal 4 mln 826 tys. pociech.



Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 lat, niezależnie od dochodów rodziców.



Wniosek na nowy okres świadczeniowy można przesłać przez aplikację mZUS, portale eZUS albo Emp@tia, a także przez swój bank – jeśli uruchomił tę usługę. Wniosek o 800+ najwygodniej złożyć przez darmową aplikację mZUS. Działa ona na urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS. Należy ją pobrać ze sklepów Google Play i App Store.

