Rekord zgonów czwartej fali pandemii. Zmarło aż 775 osób

RyszardM12

2021-12-22 12:49:27

Pani Klaro ! Spłyca Pani temat. Nie słyszałem aby protestowała Pani przeciwko obecności kibiców na zawodach sportowych. A są ich tam często dziesiątki tysięcy. Czy gdy rząd w czasie epidemii wyda ustawę, że mamy wszyscy zamknąć na zawsze usta do czasu ustąpienia tej epidemii to ludzie nie mają prawa zabierać głosu ? Rząd RP źle sobie radzi z epidemią co pokazuje znacznie lepsza sytuacja w większości krajów Europy a Pani popiera ludzi ograniczających wolność mediów w Polsce. Wstyd !!!