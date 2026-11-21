Prokuratura zabezpiecza ślady w dwóch miejscach upadku obiektów latających, w trzecim służby sprawdzają teren

Fot. poglądowe / autor Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of Ukrainian Armed Forces (license) / commons.wikimedia.org/wiki

Żandarmeria pod nadzorem prokuratury prowadzi oględziny i zabezpiecza dowody w miejscach upadków obiektów latających w Nowym Lipowcu i Rudniku nad Sanem. Udało się wydobyć „elementy napędowe i sterownicze” - poinformowała w sobotę Prokuratura Okręgowa w Lublinie.



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Niezidentyfikowane obiekty latające spadły w piątek w miejscowościach: Nowy Lipowiec (pow. biłgorajski, woj. lubelskie), Rudnik (pow. niżański, woj. podkarpackie), Mołodycz (pow. jarosławski, woj. podkarpackie).

W Nowym Lipowcu i Rudniku nad Sanem służby specjalistyczne w piątek zakończyły sprawdzanie miejsc pod kątem zagrożeń radiologicznych, chemicznych i obecności materiałów wybuchowych.

- Te miejsca są tak zwane czyste. Już wczoraj prokuratorzy podjęli decyzję o rozpoczęciu zabezpieczania śladów i przedmiotów do dalszych badań. Czynności te będą trwały także dzisiaj – powiedział PAP w sobotę rzecznik Komendanta Głównego ŻW ppłk Dariusz Rozkosz.

Rzecznik oddziału ŻW w Lublinie mjr Damian Stanula powiedział PAP w sobotę, że zespół dochodzeniowo-śledczy prowadzi oględziny miejsca upadku pocisku w Nowym Lipowcu. - Natomiast zespół prewencyjny otacza teren, odgradza go, zabezpiecza i pomaga grupie dochodzeniowo-śledczej w realizacji swoich czynności procesowej - dodał.

W Mołodyczu nadal pracują specjalistyczne służby. - Sprawdzają, czy nie ma zagrożenia radiologicznego, chemicznego ani pozostałości materiałów wybuchowych. Jeśli będziemy mieli pewność, że miejsce nie stwarza zagrożenia, prokurator wraz z dochodzeniowcami i technikami Żandarmerii Wojskowej będzie mógł przystąpić do szczegółowych badań, wykonać pomiary, pobrać ślady i zabezpieczyć elementy do dalszych badań laboratoryjnych – powiedział Rozkosz.

W piątek w miejscowości Nowy Lipowiec obiekt latający spadł na pole przy lesie i zapalił się. Słyszany był też wybuch. W rejonie Rudnika nad Sanem w piątek rano w lesie znalezione zostały resztki nieznanego obiektu. Natomiast trzeci obiekt latający spadł na niezabudowanym terenie w Mołodyczu, ok. 280 m od domku letniskowego, w którym nikogo nie było.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w piątek, że w trakcie nocnych nalotów Rosji na Ukrainę w polską przestrzeń wtargnęły najprawdopodobniej dwie rosyjskie rakiety i jeden dron. W Nowym Lipowcu najprawdopodobniej spadła rakieta Ch-101. Także szczątki znalezione w Rudniku nad Sanem to może być rakieta, natomiast w Mołodyczu mógł spaść dron odrzutowy.

Nikt nie został poszkodowany. (PAP)

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