Prezydent podpisał ustawę ws. wsparcia kredytobiorców. Wprowadza m.in. wakacje kredytowe

Prezydent Andrzej Duda podpisał w czwartek ustawę ws. wsparcia kredytobiorców, przewidującą m.in. wakacje kredytowe i zwiększenie środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. W ustawie zawarto też wydłużenie do 31 października tarcz antyinflacyjnych.

Ustawa z dnia 7 lipca br. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom daje osobom spłacającym kredyt na mieszkanie w złotych możliwość skorzystania z tzw. wakacji kredytowych, a także zwiększa o 1,4 mld zł środki Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Ponadto wydłuża z 31 lipca do 31 października działanie tarcz antyinflacyjnych.

Odroczona płatność kredytów

Podczas czwartkowej uroczystości podpisania ustawy w Belwederze prezydent wskazał, że to nie była łatwa ustawa, bo w trudnych czasach trzeba było podjąć zdecydowane decyzje dotyczące rynku finansowego i banków w kontekście codziennego funkcjonowania gospodarstw domowych.

- Ona dotyczy przede wszystkim pomocy kredytobiorcom. Chodzi o wszystkich tych, którzy kupili mieszkania, zbudowali domy, wzięli w tym celu kredyty hipoteczne i dzisiaj, wobec wzrostu stóp procentowych i dużej inflacji, bardzo często znaleźli się w trudnej sytuacji - powiedział prezydent.

Zaznaczył, że ustawa nie oznacza zupełnego zwolnienia ze spłaty kredytu. "Żeby nikt tego, proszę państwa, nie mylił. Trzeba będzie oczywiście te raty kredytowe (...) spłacić później. W istocie jest to płatność odroczona" - wyjaśnił prezydent.

Podkreślił, że zależało mu, by ustawa weszła w życie przed końcem lipca; wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. "To umożliwi wszystkim posiadaczom kredytów hipotecznych, których termin zapadalności kolejnej raty kredytu będzie w sierpniu, poczynając od 1 sierpnia do końca miesiąca, wystąpienie (o wakacje kredytowe - PAP) wcześniej, przed terminem zapadalności, co jest konieczne, by móc skorzystać z zawieszenia spłaty kredytu. Ustawa wejdzie w życie jeszcze w lipcu i przez te dosłownie ostatnie dni lipca będzie już możliwość złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu" - wskazał Andrzej Duda.

Dodał, że będzie można to zrobić na różne sposoby, m.in. przez bankowość elektroniczną.

Prezydent: oddech dla kredytobiorców

Prezydent zaznaczył, że ustawa jest potrzebna, jest oddechem dla tych, którzy mają kredyty hipoteczne. Przypomniał, że wakacje kredytowe będą przysługiwać tylko osobom spłacającym kredyty hipoteczne udzielone w złotych i tylko na jedno mieszkanie czy dom, ten, który rzeczywiście jest wykorzystywany do własnych celów mieszkalnych. "Jeśli ktoś ma np. pięć lokali mieszkalnych i pięć kredytów, to tylko na jeden będzie mógł dostać zwolnienie" - dodał Andrzej Duda.

Jednocześnie zaapelował do instytucji nadzorujących rynek bankowy, m.in. do Rzecznika Finansowego, by zwracały uwagę na to, jak ustawa jest realizowana przez banki. "Chodzi o to, by kredytobiorcy hipoteczni, którzy chcą skorzystać z tych ulg, które ustawa daje, mogli z nich w terminie skorzystać, mogli skutecznie złożyć wnioski" - wyjaśnił.

Andrzej Duda wspomniał, że podobny mechanizm zawieszenia spłaty raty kredytu będzie obowiązywał dla instytucji, które zajmują się budową i rozwijaniem rynku mieszkaniowego: TBS-ów czy spółdzielni mieszkaniowych, którym kredyty udzielił Bank Gospodarstwa Krajowego.

Przypomniał także, że podpisana przez niego ustawa przedłuża działanie tarcz antyinflacyjnych do 31 października, co - jak mówił - jest niezwykle istotne dla działań mających prowadzić do obniżenia cen paliw, zwłaszcza w okresie wakacyjnych wyjazdów.

Wakacje kredytowe - na jakich zasadach?

Zgodnie z ustawą wakacje kredytowe pozwolą na odroczenie spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w polskiej walucie łącznie przez 8 miesięcy: po 2 miesiące w trzecim i czwartym kwartale tego roku i po 1 miesiącu w każdym z czterech kwartałów przyszłego roku. Okres kredytowania wydłuży się o liczbę miesięcy, kiedy skorzystało się z zawieszenia spłaty kredytu.

Zawieszenie spłaty dotyczy zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Jedyne opłaty, jakie mogą się w tym czasie pojawić, to opłaty ubezpieczeniowe.

Ustawa zakłada też wzrost środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców przeznaczonych na dopłaty dla kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej. Banki mają do końca roku wpłacić na fundusz dodatkowo 1,4 mld zł.

Z dopłat z funduszu mogą korzystać zarówno kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyty w walucie polskiej, jak i obcej. Maksymalne wsparcie z FWK wynosi 2 tys. zł i może być wypłacane przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy. Wsparcie ma charakter zwrotny. Spłata rozpoczyna się po 2 latach od wypłaty ostatniej dopłaty i następuje w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach. Część wsparcia może zostać umorzona.

Złożenie wniosku o wsparcie z funduszu będzie możliwe także online.

W ustawie zawarto też zapisy wydłużające działanie tarcz antyinflacyjnych z 31 lipca do 31 października br. W ramach tych tarcz stosowana jest niższa stawka VAT na paliwa (8 proc. zamiast 23 proc.), stawka VAT na prąd i ciepło wynosi 5 proc., a stawka VAT na gaz wynosi 0 proc. Do 0 proc. jest obniżony VAT na podstawowe produkty żywnościowe, nawozy i wybrane środki produkcji rolniczej. Przedłużono także obowiązywanie obniżki akcyzy na prąd, zwolnienia z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżki stawek akcyzy na niektóre paliwa silnikowe oraz czasowe wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży paliw. Niższa akcyza obowiązuje także na lekki olej opałowy. (PAP)

