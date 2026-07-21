Premier podał proponowany limit zarobków lekarzy

Maksymalna stawka godzinowa - 240 zł brutto - i miesięczna dla medyków - 76,8 tys. zł brutto - to zapisy projektowanej przez resort zdrowia regulacji. W wykazie prac legislacyjnych rządu we wtorek opublikowano założenia do wielowątkowego projektu ustawy. To część zapowiadanych przez MZ zmian w ochronie zdrowia.

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Założenia do projektu noweli ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw obejmują m.in regulacje dotyczące zasad zatrudniania i wysokości wynagrodzeń medyków, systematyzują kwestię kontraktów w ochronie zdrowia, a także poszerzają uprawnienia Narodowego Funduszu Zdrowia i Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).

W zakresie zasad zatrudniania pracowników medycznych projektowana regulacja ma dotyczyć zarówno osób zatrudnionych na umowach o pracę jak i kontraktach. Proponuje wprowadzenie maksymalnego wymiaru czasu pracy do równowartości dwóch etatów i miałby on dotyczyć łącznego czasu pracy danego medyka u wszystkich pracodawców.

Ponadto, pracownik medyczny będzie zobowiązany do podjęcia zatrudnienia na przynajmniej pół etatu (chodzi o wymiar czasu pracy) w jednej placówce mającej kontrakt z NFZ. Ma to być główny pracodawca. Jego zgoda będzie niezbędna do zatrudnienia w innym podmiocie, gdzie umowa także ma być na przynajmniej pół etatu.

Zgodnie z założeniami, nie będą mogły działać spółdzielnie lekarskie i spółki, a szpitale i przychodnie będą podpisywać umowy tylko bezpośrednio z medykami.

Regulacja przewiduje, że w wyjątkowych sytuacjach „w zakresie niezbędnym do zapewnienia ciągłości i dostępności udzielania świadczeń opieki zdrowotnej” NFZ będzie mógł wyrazić zgodę na odstąpienie od powyższych obostrzeń.

Przewiduje się też ujednolicenie zawartości umów zarówno o pracę jak i kontraktowych, w których mają się znaleźć m.in. informacje o rodzaju wykonywanych zadań, stawce godzinowej i liczbie godzin pracy.

W części dotyczącej wysokości wynagrodzeń projekt przewiduje zakaz ustalania wynagrodzenia jako procentu od realizowanej procedury medycznej. Zakłada się także wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej i miesięcznej.

W przypadku osób pracujących na podstawie kontraktów maksymalna stawka godzinowa ma stanowić 1/20 minimalnego wynagrodzenia. Obecnie to 240 zł. Jednak, zgodnie z założeniami, ta kwota będzie mogła wzrosnąć, gdy pracownik medyczny wykonuje zadania inne niż udzielanie świadczeń zdrowotnych, czyli np. pełni funkcję ordynatora.

Maksymalne miesięczne wynagrodzenie nie będzie mogło przekroczyć 16-krotności minimalnego wynagrodzenia i ma wynosić do 76 800 zł brutto. To będzie miało dotyczyć zarówno osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę jak i kontraktów.

Dokument przewiduje karanie grzywną kierowników podmiotów leczniczych, którzy nie będą przestrzegali powyższych obostrzeń dotyczących zasad zatrudniania oraz wynagradzania personelu medycznego.

Obraz Sasin Tipchai z Pixabay

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