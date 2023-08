Premier: 14. emerytura wyniesie około 2650 zł brutto; wypłata w pierwszej połowie września

Drodzy seniorzy

2023-08-22 15:45:32

Odbierzemy wam wszystko x3 w inflacji, która zniszczy wasze wątłe oszczędności, w codziennych wysokich cenach, które będą demolować wasze portfele, w służbie zdrowia, którą wam ograniczymy,bo nie będzie na nią pieniędzy, a pierwszeństwo przyznaliśmy naszym braciom z Ukrainy. Pytacie po co to zatem robimy? Żeby na waszych plecach i za wasze pieniądze kolejny raz wymościć sobie dostęp do koryta i władzy.Liczymy na was, bo wasze wnuki głosują na Konfederację, która niczego nie daje (i nie zabiera)