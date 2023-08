Na S3 ruch w kierunku Szczecina jednym pasem (akt. 1)

Po zderzeniu dwóch pojazdów ciężarowych na S3 na wysokości Gorzowa Wlkp. nadal występuje utrudnienie w ruchu w kierunku Szczecina. Droga jest już jednak przejezdna. Ruch odbywa się lewym pasem – poinformował dyżurny PID zielonogórskiego oddziału GDDKiA.

Do wypadku doszło w poniedziałek około godz. 13, na 85. kilometrze S3. To jej odcinek między węzłami Gorzów Wlkp. Zachód a Gorzów Wlkp. Północ. Ciężarówka najechała na dźwig samojezdny. Jej kierowca odniósł obrażenia i został zabrany do szpitala.

Bezpośrednio po wypadku ruch na jezdni S3 w kierunku Szczecina został całkowicie wstrzymany i trzeba było korzystać z objazdu ulicami zachodniej części miasta. Obecnie zablokowany jest jeszcze prawy pas, auta jadą lewym.

Przyczynę i dokładne okoliczności wypadku ustala gorzowska policja.

***

Wcześniejsza informacja

Po zderzeniu dwóch pojazdów ciężarowych na S3 na wysokości Gorzowa Wlkp., został wstrzymany ruch na jezdni w kierunku Szczecina. W wypadku ranny został jeden z kierowców. Objazd został zorganizowany przez miasto – poinformował kom. Grzegorz Jaroszewicz z KMP w Gorzowie Wlkp.

Z komunikatu zielonogórskiego oddziału GDDKiA wynika, że do wypadku doszło w poniedziałek około godz. 13, na 85. kilometrze S3. To jej odcinek między węzłami Gorzów Wlkp. Zachód a Gorzów Wlkp. Północ.

Jak przekazał PAP oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. bryg. Bartłomiej Mądry, ciężarówka najechała na dźwig samojezdny. Jej kierowca odniósł obrażenia. Z rozbitej kabiny musieli uwolnić go strażacy. Mężczyznę pogotowie zabrało do szpitala.

Na miejscu policjanci ustalają przyczynę wypadku. Ruch w kierunku Szczecina jest całkowicie wstrzymany. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia związane z objazdem.

