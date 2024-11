Prawo jazdy po ukończeniu 17 lat. Na okres próbny i pod rygorami

Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje nowelizację ustawy o ruchu drogowym, by m.in. umożliwić siedemnastolatkom ubieganie się o prawo jazdy, ale - na okres próbny i pod rygorami. Chce też uniemożliwić kierowcom redukowanie punktów karnych za poważne wykroczenia w drodze szkolenia.

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów ukazał się projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury.

Resort dodał w nim m.in. nową przesłankę zatrzymania prawa jazdy kierowcom. Ma być nią prowadzenie pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym.

Projektowana nowelizacja zakłada także, że nie będzie można obniżyć wskutek szkolenia punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia, tj. najbardziej godzące w bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ministerstwo przypomniało, że obecnie osoba wpisana do ewidencji kierujących pojazdami może raz na 6 miesięcy na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie powoduje zmniejszenie liczby punktów karnych. Szkolenia nie może odbyć jedynie kierowca, który dopiero uzyskał uprawnienia, tj. nie upłynął rok od dnia wydania mu po raz pierwszy prawa jazdy.

Nowela wprowadza też okres próbny oraz zasady cofania uprawnień do kierowania pojazdem dla prawa jazdy kategorii B wydanych tzw. młodym kierowcom. Projekt przewiduje bowiem przywrócenie wydawania prawa jazdy kategorii B osobom, które skończyły 17 lat i uzyskały pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. Wyjaśniono, że regulacje mają na celu zwiększenie mobilności młodych osób, co przyczyni się do ograniczenia zjawiska wykluczenia komunikacyjnego.

Zgonie z proponowanymi przepisami, w okresie próbnym kierującemu pojazdem zabrania się spożywania alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, przekraczania prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej, wykonywania przewozu osób taksówką albo w ramach przewozu okazjonalnego.

Nowela przesądza również o tym, że nieletni kierowca, będąc w okresie próbnym, może przewozić osoby, które nie ukończyły 18 lat, wyłącznie w towarzystwie dorosłego doświadczonego pasażera, co ma zapobiegać wypadkom związanym z powrotami młodych osób z imprez.

Projekt przewiduje też zwiększenie dopuszczalnej prędkości poruszania się ciągników rolniczych z 30 km/h do 40 km/h. Ministerstwo takie rozwiązanie uzasadniło oczekiwaniami rolników. "Ciągniki rolnicze charakteryzują się wysokimi parametrami bezpieczeństwa czynnego i biernego, co przeciwdziała wypadkom drogowym i uzasadnia projektowane zwiększenie dopuszczalnej prędkości poruszania się tych pojazdów" - stwierdziło ministerstwo.

Projekt nowelizacji zmniejsza też ograniczenia stawiane egzaminatorom prawa jazdy, pracującym w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego i umożliwia im prowadzenie działalności gospodarczej. Aby zachować zgodność przepisów ustawy z unijnym prawem, zaznaczono, że egzaminator nie może równocześnie wykonywać działalności zarobkowej jako instruktor nauki jazdy w szkole nauki jazdy. Egzaminator, by podjąć dodatkowe zajęcia zarobkowe będzie zobowiązany pisemnie powiadomić dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. Jak wyjaśniło ministerstwo chodzi o to, by przeciwdziałać konfliktowi interesów lub wykonywaniu przez egzaminatora czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami ustawowymi lub podważających zaufanie do wykonywania zawodu egzaminatora. Ministerstwo podkreśliło, że naruszenie tego zakazu będzie stanowiło przesłankę do skreślenia egzaminatora z ewidencji prowadzonej przez organ nadzoru, czyli marszałka województwa.

Ministerstwo dodało również przepis wskazujący, że egzaminator samodzielnie podejmuje decyzje podczas egzaminowania przyszłych kierowców i nie jest związany w tym zakresie poleceniem służbowym pracodawcy. W opinii resortu regulacja ta ma zapewnić większy obiektywizm i swobodę decyzyjną w ocenie egzaminowanego w trakcie przeprowadzania egzaminu.

W przygotowywanej nowelizacji doprecyzowano, w jakiej sytuacji można zakończyć egzamin na prawo jazdy przed wykonaniem przez egzaminowanego wszystkich określonych zakresem egzaminu zadań. Projekt noweli, zgodnie z unijnym prawem, na pierwszym miejscu stawia tu potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa egzaminatora i to nie tylko przed niebezpiecznym zachowaniem osoby egzaminowanej na drodze, ale również przed agresją osoby egzaminowanej, nieprzestrzeganiem obostrzeń związanych z stanem zagrożenia epidemicznego albo innym trudnym do przewidzenia zachowaniem osoby egzaminowanej mogącym stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa egzaminatora.

Jak podano, planowany termin przyjęcia projektu nowelizacji przez RM to I kwartał 2025 r.

