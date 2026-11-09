Poniedziałkowe wydarzenia po tragicznym ataku w Krakowie

Fot. Piotr Stępień

Gibała: chcemy montować bariery wokół Rynku; policja: należy rozważyć zasady wjazdu

Prezydent Krakowa Łukasz Gibała poinformował, że urząd planuje zamontowanie wysuwających się barier na ulicach wokół Rynku Głównego. Według komendanta małopolskiej policji nadinsp. Artura Bednarka należy rozważyć zasady wjazdu na Rynek i w jego okolice.

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- Chcemy montować bariery, które będą się wysuwały i wsuwały na ulicach wokół Rynku – powiedział Gibała w rozmowie w RMF24. - Pierwsze bariery staną w centrum jeszcze w tym roku, kolejne w przyszłym roku – wskazał.

Przyznał, że w tej sprawie odbyły się już rozmowy z przedstawicielami wojewody, by oba urzędy razem przeznaczyły na to 6 mln zł. Natomiast z Miejskim Komendantem Policji rozmawiał o zwiększeniu liczby patroli.

Komendant małopolskiej policji nadinsp. Artur Bednarek w poniedziałek wskazał w rozmowie z dziennikarzami, że Rynek Główny w Krakowie to miejsce, w którym przez całą dobę przebywa „ogromna ilość osób” – mieszkańców i turystów. Zasygnalizował, że należy rozważyć zasady wjazdu na Rynek Główny i w jego okolice.

– Mając na uwadze ten sobotni atak, trzeba się nad tym zastanowić, czy ten wjazd powinien być ograniczony, czy powinien być reglamentowany, czy powinien być całkowicie zakazany – powiedział nadinsp. Bednarek.

Zaznaczył, że należy przy tym pogodzić potrzeby różnych osób, które korzystają z tej przestrzeni.

– Każde działanie w kierunku bezpieczeństwa w tym miejscu będzie dobre. Natomiast trzeba odpowiedzieć sobie, na ile i na co nas stać? Dlatego, że musimy żyć. Musimy żyć w tej przestrzeni. A żeby żyć w tej przestrzeni, musimy dla każdego, kto w tej przestrzeni funkcjonuje, znaleźć miejsce – powiedział nadinsp. Bednarek.

Do ataku doszło w sobotę na Rynku Głównym w Krakowie. 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę rynku, a następnie otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów i sprawca ataku, który zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem. W mieszkaniu rodziny napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim policjanci znaleźli ciała trzech członków jego najbliższej rodziny.

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Jeden z policjantów rannych w zamachu nadal w stanie ciężkim. 15 osób w szpitalach

Jeden z policjantów rannych podczas zatrzymania sprawcy sobotniego zamachu w Krakowie nadal jest w stanie ciężkim, ale został wybudzony ze śpiączki. W sześciu krakowskich szpitalach jest 15 poszkodowanych – przekazał w poniedziałek wojewoda małopolski.

Wojewoda Krzysztof Jan Klęczar potwierdził również śmierć sprawcy ataku. 24-latek zmarł w jednym z krakowskich szpitali po godz. 4.30.

Podczas poniedziałkowego briefingu wojewoda poinformował, że stan 14 z 15 hospitalizowanych osób jest stabilny. Ciężki pozostaje stan policjanta, który bezpośrednio uczestniczył w zatrzymaniu napastnika. Funkcjonariusz został wybudzony ze śpiączki, a jego stan od niedzieli nie uległ znaczącej zmianie. Stan drugiego policjanta uczestniczącego w zatrzymaniu jest stabilny.

– Wszyscy wierzymy, że stan jego zdrowia będzie się systematycznie poprawiał, aczkolwiek w tym momencie nadal określany jest jako ciężki – powiedział Klęczar.

Klęczar przedstawił także przebieg interwencji służb. Jak poinformował, w drugiej minucie od pierwszego zgłoszenia na miejscu pojawili się funkcjonariusze straży miejskiej, a w trzeciej minucie interweniował patrol policji. Był to pierwszy z 30 patroli skierowanych na Rynek. Po wymianie ognia napastnik został zatrzymany w ciągu kolejnych trzech minut.

W ciągu pierwszych sześciu minut na miejscu pojawiły się również jednostki Państwowej Straży Pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

– Czas reakcji służb pokazuje ich skuteczność, a także wysoki stopień przygotowania – ocenił wojewoda.

Poinformował, że w niedzielę wieczorem zakończyły się czynności służb bezpośrednio na Rynku Głównym i przyległych ulicach. Przestrzeń ta została ponownie udostępniona mieszkańcom, turystom i pozostałym odwiedzającym.

Wojewoda zaapelował o powstrzymanie się od spekulacji i komentarzy, które mogłyby prowadzić do eskalacji napięcia społecznego. Zwrócił uwagę na pojawiające się w internecie fałszywe informacje, jakoby podczas ataku na miejscu zabrakło służb ratunkowych.

– Wolą sprawcy było zasiać terror, wzbudzić poczucie, że tu w Krakowie nie jesteśmy bezpieczni. Jesteśmy bezpieczni, służby są i działają – podkreślił Klęczar.

Zwrócił uwagę na postawę świadków ataku, którzy natychmiast wezwali pomoc i ruszyli na ratunek rannym. Wśród nich byli nie tylko mieszkańcy Krakowa, ale także osoby spoza Małopolski i zagraniczni turyści.

– To ogrom solidarności, z którym się spotykamy. Wyrazy solidarności płyną do Krakowa z całej Polski, z całej Europy i z całego świata – powiedział.

Przypomniał, że w niedzielę mieszkańcy licznie uczestniczyli we mszy świętej w kolegiacie św. Anny, odprawionej w intencji ofiar i poszkodowanych pod przewodnictwem metropolity krakowskiego kard. Grzegorza Rysia. Poinformował również o zaplanowanym na poniedziałkowy wieczór marszu solidarności z inicjatywy prezydenta Krakowa Łukasza Gibały. Wojewoda zapowiedział swój udział w wydarzeniu.

O bezpieczeństwie po sobotnim ataku mówił także komendant wojewódzki policji nadinsp. Artur Bednarek. Podkreślił, że przywracanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa, Małopolski i całego kraju jest zadaniem nie tylko policji i innych instytucji, ale również obywateli.

Wskazał trzy obszary wymagające szczególnej uwagi: poczucie bezpieczeństwa, dom i przestrzeń publiczną. Zaapelował o większą uważność w rodzinach, obserwowanie zachowań bliskich oraz rozmowy na temat bezpiecznego postępowania z bronią i innymi niebezpiecznymi przedmiotami.

Przypomniał również podstawowe zasady zachowania w przypadku zagrożenia w przestrzeni publicznej: „uciekaj, ukryj się i reaguj”, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie. Zaapelował także o niezwłoczne zawiadamianie służb.

– Policja i inne służby są dla państwa, dla mieszkańców tutaj mieszkających, dla turystów tutaj przebywających. Wczoraj, dzisiaj i jutro będziemy dla was – zapewnił Bednarek.

Komendant poinformował, że czynności związane z sobotnim atakiem nadal trwają. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Krajowej, a uczestniczą w nim policja i inne służby. Wojewoda przekazał, że śledczy pod nadzorem siedmiu prokuratorów gromadzą dowody i zabezpieczają ślady, które mają pomóc w ustaleniu przyczyn i motywów działania sprawcy.

Do 11 listopada włącznie w Krakowie trwa żałoba. Z kolei na mocy rozporządzenia Prezydenta RP żałoba narodowa w całym kraju rozpoczęła się w niedzielę i potrwa też w poniedziałek.

Do ataku doszło w sobotę na Rynku Głównym w Krakowie. 24-letni Michał O. wjechał samochodem na płytę rynku, a następnie otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Siódmą ofiarą śmiertelną jest sam sprawca, który został postrzelony podczas wymiany ognia z policjantami. W mieszkaniu rodziny napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim policjanci znaleźli ciała trzech osób - rodziców i siostry zamachowca.

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