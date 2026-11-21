Polska pozwana do TSUE za niewdrożenie przepisów o zapobieganiu skażeniom przemysłowym

Fot. Cédric Puisney (CC BY 2.0, commons.wikimedia.org)

Komisja Europejska skierowała w czwartek skargę na Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z niedostosowaniem krajowych przepisów do prawa UE w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym. KE ponagliła też władze w Warszawie do poddania 10 kopalń węgla ocenie oddziaływania na środowisko.

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Chodzi o dyrektywę Seveso III. Jej celem jest zapobieganie poważnym awariom przemysłowym, takim jak wyciek chemikaliów, pożary czy wybuchy, oraz ograniczanie negatywnych skutków takich katastrof dla zdrowia ludzi i środowiska. Przepisy te mają zastosowanie do około 11 tys. zakładów przemysłowych na terenie UE, działających m.in. w sektorach chemicznym i petrochemicznym, a także w branży hurtowej sprzedaży i magazynowania paliw.

Według KE Polska nie dopilnowała, aby zakłady przemysłowe przygotowywały pełne raporty o bezpieczeństwie i udostępniały je mieszkańcom. Dzięki takim raportom mieszkańcy są świadomi, jakie zagrożenia mogą stwarzać działające w ich okolicy fabryki.

Komisja uznała też, że polskie władze nie wdrożyły odpowiednio przepisów dotyczących planów operacyjno-ratowniczych, zagospodarowania przestrzennego oraz działań, jakie muszą podjąć właściwe organy po wystąpieniu poważnej awarii.

Jak przekazała KE, Polska zadeklarowała nadrobienie zaległości, ale jej przepisy krajowe nie zostały zmienione od czasu wszczęcia postępowania o naruszenie prawa w 2021 r.

„Komisja uznaje, że działania podjęte przez polskie władze w celu zmiany przepisów krajowych są niewystarczające, w związku z czym kieruje sprawę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE” - napisano w komunikacie KE. Jeśli TSUE orzeknie o naruszeniu prawa, na Polskę mogą zostać nałożone kary.

Nazwa dyrektywy - Seveso III - nawiązuje do awarii, do jakiej doszło w 1976 r. w fabryce chemicznej tuż obok miasteczka Seveso we Włoszech. Początkowo władze fabryki próbowały zataić wyciek szkodliwej toksyny i nie ostrzegły mieszkańców Seveso. Do ich ewakuacji i ogłoszenia stanu zagrożenia doszło dopiero po kilku dniach, gdy w miasteczku zaczęły padać zwierzęta, a u dzieci pojawiły się poważne zmiany skórne.

W czwartek Komisja Europejska rozpoczęła także wobec Polski postępowanie o naruszenie prawa, ponaglając Polskę do poddania kopalń węgla ocenie oddziaływania na środowisko.

Według KE władze w Warszawie nie wywiązały się z obowiązków wynikających z dyrektywy w sprawie oceny wpływu niektórych przedsięwzięć publicznych i prywatnych na środowisko, zezwalając kilku istniejącym kopalniom węgla na dalszą eksploatację bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z tą dyrektywą każda inwestycja górnicza musi przejść przynajmniej wstępną kontrolę. Pozwala ona sprawdzić, czy wydobycie nie zaszkodzi ludziom i środowisku, np. przez zanieczyszczenie wody, powietrza i gleby albo niszczenie przyrody. Jeśli ryzyko okaże się duże, inwestor musi przeprowadzić pełną ocenę wpływu na środowisko.

KE zwróciła uwagę, że zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem TSUE rozbudowa kopalni również wymaga oceny wpływu na środowisko, jeśli niesie podobne ryzyko jak sam projekt. Jeśli taką inwestycję zatwierdzono bez wymaganych badań, państwo musi nadrobić ten brak już po wydaniu zgody.

Według KE Polska złamała te zasady w 2018 r., przedłużając koncesje górnicze wydane wcześniej bez decyzji środowiskowych. Rząd obiecał uzupełnić te oceny do 2024 r., ale - jak podkreśliła Komisja - 10 kopalń wciąż działa bez nich.

Polska ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi KE. Jeśli nie będzie ona przekonująca, Komisja przejdzie do kolejnego etapu procedury, którym jest wystosowanie uzasadnionej opinii. Dopiero w trzecim kroku KE może skierować sprawę do TSUE. (PAP)

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