Policja wyjaśnia okoliczności ataku na 13-letniego kibica Bałtyku

Policja wyjaśnia okoliczności ataku na nastoletniego kibica Bałtyku, do którego miało dojść 4 grudnia w gdyńskiej dzielnicy Witomino. Chłopiec ma być przesłuchany przez sąd w obecności psychologa.

Sprawę nagłośnili w mediach społecznościowych kibice Bałtyku Gdynia, którego fanem jest chłopak.

„W czwartek, po zakończeniu zajęć szkolnych na terenie gdyńskiej dzielnicy Witomino, doszło do wyjątkowo bulwersującego zdarzenia. Nasz 12-letni kibic Bałtyku Gdynia został po raz kolejny zaczepiony, a następnie napadnięty przez grupę pięciu dorosłych, 20-letnich chuliganów Arki Gdynia. Tak, tych samych patosów co ostatnio grozili młodemu w szkole” – napisali kibice Bałtyku na Facebooku (pisownia oryginalna – PAP).

Zaznaczyli, że „atak dorosłych na dziecko jest aktem skrajnego tchórzostwa i nie może być w żaden sposób usprawiedliwiany ani tolerowany”.

Komunikat pojawił się też na oficjalnej stronie Arki Gdynia.

„W kontekście pojawiających się w przestrzeni medialnej publikacji dotyczącej chuligańskiej napaści na młodego mieszkańca Gdyni oświadczamy i podkreślamy, że nasz Klub potępia wszelkiego rodzaju agresję, niezależnie od klubowych sympatii czy innych przekonań. Przemoc i zło nie posiadają żadnych barw, w tym także klubowych” – podano na stronie klubu (pisownia oryginalna – PAP).

Komenda Miejska Policji w Gdyni prowadzi czynności w sprawie zdarzenia z 4 grudnia przy ul. Polnej w Gdyni.

– Zgodnie z treścią zawiadomienia miało wówczas dojść do pobicia 13-letniego mieszkańca Gdyni przez grupę pięciu osób. W sprawie wykonano szereg czynności procesowych i pozaprocesowych oraz przesłuchano świadków. Ze względu na fakt, że podawane przez pokrzywdzonego różne wersje zdarzenia nie znajdują pełnego potwierdzenia w poczynionych przez nas ustaleniach, nadal trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności i dokładnego jego przebiegu – powiedział PAP oficer prasowy KMP w Gdyni Krzysztof Czarnecki. Dodał, że planowane jest także przesłuchanie chłopca przez sąd w obecności psychologa.

W czwartek media donosiły o innym incydencie z udziałem pseudokibiców na S8.

W Białymstoku Jagiellonia Białystok grała wieczorem z hiszpańską Rayo Vallecano.

Policja poinformowała, że grupa zamaskowanych osób zablokowała przejazd dwóch autokarów z hiszpańskimi kibicami. Doszło do konfrontacji, po której do szpitala trafiły trzy osoby – poinformowała Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu. Zatrzymano siedem osób.

W piątek do ostatnich wydarzeń z udziałem pseudokibiców odniósł się premier Donald Tusk.

„Stadionowi bandyci znów aktywni. W Gdyni pobili ciężko dwunastolatka, koło Białegostoku zaatakowali młotkami i ostrymi przedmiotami hiszpańskich kibiców. Rozzuchwaleni jak nigdy. Policja już wyłapała część sprawców. Na szczęście tutaj prezydent nie ma prawa weta” – napisał w serwisie X.

Wpis skomentował, również na X, rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz. „Premier polskiego rządu, który z ataków na Prezydenta RP uczynił cel swojej politycznej egzystencji, nie przynosi Polsce powagi. Niestety, ten stan emocjonalnego rozdygotania Donalda Tuska tylko się pogłębia” – napisał.

