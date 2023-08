Polak poleci na Międzynarodową Stację Kosmiczną

Fot. PAP/EPA/CJ GUNTHER

Misja z udziałem polskiego astronauty na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) stwarza nowe możliwości w lotach kosmicznych także dla innych krajów. Kontynuuje też ewolucję ludzkości, gdy tworzymy stały dom poza naszą planetą – powiedziała PAP rzeczniczka Axiom Space (amerykańska firma działająca w branży kosmicznej). I dodała, że polski astronauta będzie trenował z NASA, międzynarodowymi partnerami i SpaceX w przygotowaniach do swojego lotu.

Minister rozwoju i technologii RP Waldemar Buda zapowiedział, że w misji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) weźmie udział polski kosmonauta. Rzeczniczka amerykańskiej firmy Axiom Space Alexis DeJarnette mówiła, że data wyprawy na ISS zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.

Axiom Space pomaga w tworzeniu programów lotów kosmicznych dla przedstawicieli różnych państw i organizacji.

„Przyszła misja będzie traktowała priorytetowo badania naukowe i działania edukacyjne na orbicie, co nie tylko rozszerza badania nad mikrograwitacją i stwarza nowe możliwości dla innych krajów w lotach kosmicznych, ale także kontynuuje ewolucję ludzkości, gdy tworzymy stały dom poza naszą planetą. Axiom Space koncentruje się na STEAM (Nauka, technologia, Inżynieria, Sztuka i Matematyka) i inspirowaniu ludzi na całym świecie do poszukiwania możliwości w kosmosie.

Zdaniem DeJarnette eksperymenty technologiczne na których skupi się misja zostaną dokładnie określone później. Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) podpisze umowę z Axiom Space w celu określenia i wdrożenia celów misji oraz przygotowania wszystkich niezbędnych usług operacyjnych. ESA będzie współpracować z Polską w celu koordynacji tych działań.

Rzeczniczka wyznała też, że polski astronauta będzie trenował z NASA, międzynarodowymi partnerami i SpaceX w przygotowaniach do swojego lotu. Axiom Space zlecił SpaceX jako dostawcę startu w celu transportu do i ze stacji kosmicznej oraz zapoznania prywatnych astronautów z systemami, procedurami i gotowością na wypadek sytuacji kryzysowych dla statku kosmicznego Dragon.

Zwróciła uwagę, że Polska będzie drugim krajem sponsorowanym przez ESA, który wyśle astronautę na komercyjną misję załogowych lotów kosmicznych. Powstać ma rosnąca sieć krajów w Europie pragnących zbadać korzyści płynące z mikrograwitacji i pozycjonując region jako pionierów komercyjnej przestrzeni kosmicznej.

„Szeroka gama usług Axiom Space w zakresie lotów kosmicznych obejmuje dostęp do obiektów szkoleniowych i instruktorów, certyfikację sprzętu i bezpieczeństwa oraz zarządzanie operacyjne na orbicie. Kandydaci do lotu przechodzą przez wiele miesięcy rygorystyczny program szkolenia Axiom Space, przygotowując się do życia i wykonywania znaczącej pracy w kosmosie” – wyszczególniła rzeczniczka.

Jak dodała Axiom Space jest jedynym w branży komercyjnej dostawcą misji orbitalnych oferującym pełen zakres usług, prowadzącym kompleksowe misje załogowe na ISS. Zespół ekspertów Axiom Space pomaga krajom i organizacjom w tworzeniu programów lotów kosmicznych z udziałem ludzi, opracowywaniu programów selekcji astronautów oraz zapewnianiu wiedzy potrzebnej do rozszerzenia międzynarodowej społeczności badaczy kosmosu na większą i bardziej zróżnicowaną reprezentację ludzkości.

Polski astronauta weźmie udział w misji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) - przekazał w środę 9 sierpnia PAP minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Polak będzie m.in. testował zaawansowane technologie polskich przedsiębiorców, realizował eksperymenty - dodał.

Resort rozwoju przypomniał w środę, że 4 sierpnia 2023 r. Minister Rozwoju i Technologii, Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) oraz Axiom Space (amerykańska firma działająca w branży kosmicznej), podpisały porozumienia w sprawie lotu na ISS.

"Mamy już pewność i gwarancję, że drugi w historii Polski astronauta będzie uczestniczył w misji kosmicznej na orbitę. To jest niesamowita historia, która pisze się na naszych oczach. Mamy kandydata, ale jego udział w misji musi jeszcze zostać zatwierdzony przez Europejską Agencję Kosmiczną oraz naszych amerykańskich partnerów" - przekazał minister rozwoju Waldemar Buda.

Jak dodał, współpraca z ESA i Axiom Space "to ważny krok w rozwoju zarówno polskiego sektora kosmicznego, jak i nauki". "Polski astronauta na ISS będzie miał okazję przetestować najbardziej zaawansowane polskie technologie. Dla naszych firm to wyjątkowa okazja do zdobycia unikatowego doświadczenia, które będzie potwierdzeniem wysokiej jakości polskich produktów" – zaznacza szef MRiT. (PAP)

Copyright