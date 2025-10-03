Piątek, 03 października 2025 r. 
Podpisano wstępne porozumienie w sprawie przyłączenia Polski do systemu rurociągów NATO

Data publikacji: 03 października 2025 r. 11:42
Ostatnia aktualizacja: 03 października 2025 r. 14:04
Fot. gov.pl  

W obecności wiceszefa MON Cezarego Tomczyka w piątek w Warszawie zostało podpisane wstępne porozumienie dotyczące realizacji programu rozbudowy krajowej infrastruktury paliwowej w celu przyłączenia jej do systemu rurociągów NATO. Porozumienie dotyczy też budowy magazynów paliw na potrzeby sił zbrojnych Sojuszu. Mamy świadomość, że to wielki dzień dla Polski - powiedział wiceminister.

Porozumienie, zawarte między Zakładem Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz PERN S.A., dotyczy przyłączenia systemu obsługiwanego przez PERN S.A. do natowskiego systemu rurociągów paliwowych, a także budowę magazynów paliw na potrzeby sił zbrojnych Sojuszu.

- Na pewno mamy dzisiaj świadomość, że to wielki dzień dla Polski, a właściwie początek wielkiej drogi, którą dzisiaj zaczynamy - powiedział wiceminister Tomczyk.

Poinformował, że Kwatera Główna NATO, a dokładnie Biuro Zasobów NATO, przyznało Polsce środki na zaplanowanie i zaprojektowanie inwestycji. Dodał, że inwestycja zostanie zaplanowana i zaprojektowana przez Zakład Inwestycji NATO, czyli komórkę podległą ministrowi obrony narodowej.

Tomczyk doprecyzował, że po zakończeniu etapu planowania i projektowania będzie potrzebna decyzja wszystkich państw Sojuszu w celu zatwierdzenia ostatecznej budowy polskiego odcinka.

- Mówimy o projekcie, który jeżeli krok po kroku doprowadzimy ten projekt do finalizacji, będzie na poziomie 20 mld złotych. Mówimy o budowie rurociągów na odcinku 300 kilometrów - od granicy z Niemcami do bazy PERN pod Bydgoszczą. I mówimy o jednej z największych inwestycji w bezpieczeństwo państwa polskiego w ciągu ostatnich 30 lat - powiedział Tomczyk. 

Połączenie z systemem paliwowym NATO wzmocni bezpieczeństwo militarne i gospodarcze Polski - ocenił wiceminister energii Wojciech Wrochna. Dodał, że wykorzystanie systemu na potrzeby cywilne i militarne pozwoli obniżyć jednostkowe koszty rozbudowy polskiej infrastruktury paliwowej. „Mając możliwość wykorzystywania tego systemu zarówno na potrzeby cywilne, jak i na potrzeby militarne, dajemy sobie szansę na lepsze i efektywne zagospodarowanie środków i tym samym obniżenie jednostkowych kosztów tych inwestycji - stwierdził Wrochna.

Podkreślił, że bezpieczeństwo militarne i energetyczne łączy wspólny mianownik. - Tym wspólnym mianownikiem jest suwerenność. Bezpieczeństwo energetyczne i militarne dają państwu, dają obywatelom tę niezależność od tego, co może stać się w przyszłości - powiedział wiceminister.

Zwrócił uwagę, że inwestycje podwójnego zastosowania, militarnego i cywilnego, dają również dodatkowe bezpieczeństwo gospodarcze. Wskazał, że rurociągi, które powstaną, na co dzień będą mogły służyć do transportowania paliwa, które będzie mogło być wykorzystywane na potrzeby cywilne, np. dla lotnisk.

Prezes Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych (PERN) Daniel Świętochowski stwierdził, że to „ważne wydarzenie dla bezpieczeństwa naszego kraju”. Dodał, że obecnie polski system rurociągowy jest „zamkniętym” i „izolowanym” systemem, a podłączenie go do rurociągu NATO da „ogromne zdolności utrzymania logistyki w sytuacji ewentualnego zagrożenia”. (PAP)

Logo PAP Copyright

Komentarze

Tyle lat w NATO
2025-10-03 13:46:47
i dopiero teraz rurociąg ? Może z Polski do Niemiec trzeba będzie podawać ropę z Lotosu ( dawnego ) ? Co na to Tramp ?, i dlaczego zabrał swoich żołnierzy z Jasionki ? Coś mi zalatuje, że Nasze gałgany z tymi dronami pokazali, że niczego nie są w stanie upilnować? Tramp pomyślał sobie , Europa chce się bronić przed kacapem , to swoje dupki na pierwszą linię niech postawią!

