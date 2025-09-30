ZMPSiŚ podpisał umowę z firmą PROJMORS [GALERIA]

Fot. Piotr SIKORA

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście podpisał w poniedziałek (29 września) umowę z firmą PROJMORS z Gdańska, która przystąpi do opracowania docelowej dokumentacji projektowej dostępu do terminalu kontenerowego w Świnoujściu: drogi, linii kolejowej, ciągów pieszo-rowerowych, infrastruktury technicznej. W wydarzeniu udział wziął wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

Umowa dotyczy opracowania programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a także uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń (w tym na budowę), decyzji i sprawdzeń rozwiązań projektowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dostępu lądowego do głębokowodnego terminalu kontenerowego w porcie zewnętrznym w Świnoujściu”.

Projekt ma powstać w czterech etapach, które obejmą budowę: układu torowego z infrastrukturą towarzyszącą; układu drogowego z infrastrukturą towarzyszącą; pozostałej infrastruktury technicznej; obiektu odpraw granicznych (sanepid).

Jak informuje ZMPSiŚ, podpisana umowa to kolejny krok w kierunku realizacji najważniejszego projektu rozwojowego – budowy portu zewnętrznego w Świnoujściu obejmującego terminal kontenerowy.

– Jeszcze w tym roku planujemy uzyskać pozwolenie na budowę drogi technicznej niezbędnej do realizacji inwestycji – zapowiedział wiceminister Marchewka.

Dzięki zmianie formy falochronu na zintegrowaną możliwe będzie wykorzystanie urobku z prac pogłębiarskich do stworzenia pirsu wraz z falochronem, w formie nowego półwyspu.

Według ZMPSiŚ jest to proekologiczne, przyszłościowe i wizjonerskie przedsięwzięcie. Terminal i Przylądek Pomerania, jak nazwano całą ideę, mają się stać zielonym hubem biznesowym, centrum logistycznym i miejscem nowych inwestycji, które wzmocnią bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze kraju oraz przyczynią się do rozwoju całego Pomorza Zachodniego.

(ek)