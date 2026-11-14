Po zamachu na Rynku Głównym w krakowskich szpitalach pozostaje 10 osób

Fot. Zygmunt Put / Wikipedia (licencja: CCA-SA 4.0 International)

Po zamachu na Rynku Głównym w Krakowie 7 listopada, w pięciu krakowskich szpitalach pozostaje 10 osób. Ich stan jest stabilny – poinformował rzecznik wojewody małopolskiego. Prezydent miasta zaapelował do świadków o zgłaszanie miejsc, w których znalazły schronienie podczas ataku.

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Rzecznik wojewody małopolskiego Maksymilian Kosowski powiedział w sobotę PAP, że sytuacja osób rannych nie różni się od stanu komunikowanego w piątek. Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar informował wówczas, że stan poszkodowanych poprawia się. Rzecznik wojewody mówił z kolei, że jedna pacjentka została wypisana ze szpitala uniwersyteckiego.

Tydzień po tragedii Kraków wraca do normalnego funkcjonowania, chociaż pamięć o strzelaninie pozostaje mocno żywa. W miejscach, gdzie zginęły ofiary napastnika, płoną znicze, przechodnie się zatrzymują i modlą. W sobotę w Bazylice Mariackiej odbędzie się koncert „Requiem” ku pamięci ofiar.

Prezydent Krakowa Łukasz Gibała dziękując wszystkim, którzy 7 listopada spontanicznie ruszyli na pomoc poszkodowanym i świadkom zdarzenia, zwrócił się z apelem do osób, które w czasie ataku znalazły schronienie i wsparcie o wskazywanie miejsc, gdzie otrzymały pomoc. „Chcemy dotrzeć do gospodarzy i podziękować im za ich otwartość i życzliwość” – powiedział prezydent, cytowany w komunikacie magistratu.

Zgłoszenia z krótkim opisem sytuacji oraz podaniem miejsca, w którym otrzymano pomoc (nazwa sklepu/instytucji/lokalu i nazwa ulicy), należy wysłać na adres kancelarii prezydenta: kp.umk@um.krakow.pl.

7 listopada 24-letni zamachowiec wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie. Otworzył ogień do przypadkowych ludzi. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Tego samego dnia w mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim policja ujawniła ciała jego ojca, matki i siostry z obrażeniami postrzałowymi. Sprawca ataku w Krakowie zmarł w szpitalu w poniedziałek.

Śledztwo w sprawie prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.

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